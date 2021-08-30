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Початок вересня принесе проблеми зі здоров'ям: ці знаки Зодіаку знаходяться в небезпеці

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Понеділок 30 серпня 2021 05:30
Початок вересня принесе проблеми зі здоров'ям: ці знаки Зодіаку знаходяться в небезпеці Гороскоп здоров'я на початок вересня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на перший тиждень вересня говорить про те, що настає досить складний період. Можливі різні проблеми зі здоров'ям, зайва емоційність і роздратування.

Астрологи назвали проблеми, з якими можуть зіткнутися різні знаки Зодіаку в перші дні вересня. Про це пише ТСН.

Телець, Лев, Стрілець і Риби

Ці знаки Зодіаку можуть зіткнутися з проблемами артеріального і внутрішньочерепного тиску. У першій половині тижня астрологи рекомендують не перевтомлюватися і взяти до уваги погодні фактори. Також варто дотримуватися дієти та приймати препарати, які виписав лікар.

У другій половині тижня і ближче до вихідних варто уважно прислухатися до сигналів організму. Будь-яке нездужання може стати початком серйозного захворювання. Запускати своє здоров'я не варто, краще перехопити будь-яку болячку на ранній стадії.

Діва, Овен, Близнюки та Терези

Максимально та обережно поставтеся до свого здоров'я на початку тижня. Будь-яке незначне нездужання може стати початком серйозної хвороби. Уникайте переохолодження - не сидіть на протязі. Також варто побоюватися травм-вивихів, розтягувань і перетягування важких предметів.

В кінці тижня може з'явитися слабкість, але вона буде сигналізувати про перевтому – ви останнім часом багато працювали й мало відпочивали. Найкращими ліками виявиться повноцінний відпочинок - пасивний або активний. Займайтеся спортом, гуляйте на свіжому повітрі або поваляйтеся з улюбленим фільмом або книгою. Постарайтеся висипатися, їсти більше фруктів і овочів.

Козоріг, Рак, Скорпіон і Водолій

У першій половині тижня може підвести підшлункова залоза. Варто перевірити свій організм, це може бути передвісником панкреатиту. Виключіть шкідливі, жирні та м'ясні страви. Постарайтеся харчуватися правильно, готуйте на пару, а від фастфуду відмовтеся повністю. Не приймайте ніяких ліків без припису лікаря - можуть бути отруєння.

У другій половині тижня знизьте фізичні навантаження - не ставте рекорди в тренажерному залі, не піднімайте і не переносьте тяжкості. Відмовтеся від алкоголю - він може викликати психічні розлади. А ліки можуть замість лікування старих захворювань збільшити ризик появи нових болячок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку з 30 серпня по 5 вересня.

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