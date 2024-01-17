Темный или светлый дисплей на смартфоне: какой лучше для комфорта глаз

Что такое темный режим

В мировом пользовательском интерфейсе "Контрастная полярность" описывает контраст между текстом и фоном на экране. В этом контексте "Положительная контрастная полярность" относится к темному тексту на светлом фоне (Светлый режим). А "Негативная контрастная полярность" относится к светлому тексту на темном фоне (Темный режим).

Долгое время светлый режим был стандартным на современных смартфонах, но в последние годы темный режим активно внедряется. Дисплеи в последнем излучают меньше света, чем дисплеи в светлом режиме, что может повлиять как на энергопотребление, так и на то, как мы воспринимаем информацию, представленную нам на экране.

Чувствительность и зрительная производительность

Человеческий зрачок - это ворота к сетчатке: через него свет достигает глаза. По умолчанию зрачок человека меняет размер в зависимости от количества света в окружающей среде: когда света много, он сжимается и сужается, а в темноте расширяется, позволяя проникать большему количеству света.

Меньший размер зрачка делает глаза менее восприимчивыми к сферическим аберрациям (при которых изображение выглядит не сфокусированным) и увеличивает глубину резкости, чтобы людям не приходилось напрягаться для фокусирования на тексте. В свою очередь, это означает, что их глаза меньше устанут.

Светлый и темный режимы (скриншот)

Темный режим

Преимущества

Может потреблять меньше энергии, чем светлый, что позволяет аккумулятору телефона прослужить дольше

Это потенциально может уменьшить нагрузку на глаза в условиях низкой освещенности

Подходит для условий низкой освещенности, особенно если вы не хотите, чтобы ваш телефон был словно маяк света, например, в кровати или в кинотеатре

Предпочтительно включать темный режим перед сном, поскольку он излучает меньше "синего света"

Недостатки

Темный режим не всегда подходит для уставших глаз, так как текст иногда размывается на темном фоне

Менее полезен, если вы окружены ярким рассеянным светом

Светлый режим

Преимущества

Многие веб-страницы, приложения и интерфейсы будут оптимизированы для стандартного облегченного режима

Если у вас нормальное зрение, качество зрения при легком освещении обычно лучше при использовании светлого режима

Недостатки

Батарея может разряжаться быстрее, чем в темном режиме, в зависимости от вашего экрана

С большей вероятностью вы не сможете заснуть, если использовать его перед сном, из-за количества излучаемого "синего света"

Вывод

В конечном счете, у большинства людей визуальные характеристики, как правило, улучшаются в светлом режиме. Однако некоторые люди с катарактой и связанными с ней болезнями могут предпочесть изображения, представленные в темном режиме.

Преимущества темного режима перед светлым также зависят от типа и продолжительности использования. Для большинства людей решение будет зависеть от личных предпочтений и привычек. Кроме того, общую эффективность любого режима можно изменить на iPhone, включив Night Shift или используя True Tone.