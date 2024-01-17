Темный или светлый дисплей на смартфоне: какой лучше для комфорта глаз

У людей с нормальным зрением наблюдается тенденция к улучшению зрительных характеристик при использовании светлой темы, в то время как у тех, кто страдает катарактой и связанными с ней расстройствами, результаты могут быть более благоприятными при использовании темной темы. С другой стороны, длительное чтение в светлой теме может стать причиной близорукости.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Radiant Digital.
В мировом пользовательском интерфейсе "Контрастная полярность" описывает контраст между текстом и фоном на экране. В этом контексте "Положительная контрастная полярность" относится к темному тексту на светлом фоне (Светлый режим). А "Негативная контрастная полярность" относится к светлому тексту на темном фоне (Темный режим).
Долгое время светлый режим был стандартным на современных смартфонах, но в последние годы темный режим активно внедряется. Дисплеи в последнем излучают меньше света, чем дисплеи в светлом режиме, что может повлиять как на энергопотребление, так и на то, как мы воспринимаем информацию, представленную нам на экране.
Человеческий зрачок - это ворота к сетчатке: через него свет достигает глаза. По умолчанию зрачок человека меняет размер в зависимости от количества света в окружающей среде: когда света много, он сжимается и сужается, а в темноте расширяется, позволяя проникать большему количеству света.
Меньший размер зрачка делает глаза менее восприимчивыми к сферическим аберрациям (при которых изображение выглядит не сфокусированным) и увеличивает глубину резкости, чтобы людям не приходилось напрягаться для фокусирования на тексте. В свою очередь, это означает, что их глаза меньше устанут.
Преимущества
Недостатки
Преимущества
Недостатки
В конечном счете, у большинства людей визуальные характеристики, как правило, улучшаются в светлом режиме. Однако некоторые люди с катарактой и связанными с ней болезнями могут предпочесть изображения, представленные в темном режиме.
Преимущества темного режима перед светлым также зависят от типа и продолжительности использования. Для большинства людей решение будет зависеть от личных предпочтений и привычек. Кроме того, общую эффективность любого режима можно изменить на iPhone, включив Night Shift или используя True Tone.
Читайте также, как эксперты определили оптимальный размер экрана смартфона.
А еще мы писали, можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки и какие могут быть последствия.