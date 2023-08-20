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Темнеет в глазах, когда встаете? Насколько это опасно и что делать

Почему темнеет, когда встаешь с кровати (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Многие люди испытывают неприятные симптомы, когда встают с кровати: в глазах темнеет, теряется равновесие и возникает ощущение, что вот-вот потеряешь сознание. Это часто быстро проходит, однако вызывает вопрос, норма ли это и нужно ли что-то делать.

О причинах потемнения и как это предотвратить, рассказал в TikTok врач Юрий Габорец.

В каком случае потемнение - не страшно

По словам врача, потемнение не должно вас беспокоить, если:

  • у вас почтенный возраст
  • такое состояние длится всего несколько секунд

Когда нужно беспокоиться

Если вы встаете с постели, потемнение долго не проходит, вы чувствуете головокружение, все кругом вертится. Еще хуже, если вы потеряли сознание на несколько секунд.

Такие симптомы могут означать проблемы с сердцем, поэтому вам следует как можно скорее обратиться к кардиологу.

Реже такое состояние возникает при нарушении мозгового кровообращения.

Почему потемнение - это признак проблем и что делать

При резком подъеме после лежания сердце не успевает адаптироваться и падает давление. В таком случае нужно:

  • снова лечь
  • подложить под ноги валик
  • через минуту снова нужно попробовать встать

Темнеет в глазах при волнении, проблемах со зрением

Если такое происходит, то нужно измерить давление, потому что может быть спазм артерий.

В случае, когда в глазу выпадает участок или стреляет свет, возможно отслоение сетчатки. Тогда вам нужно обратиться к офтальмологу.

Если вы принимаете сильное лекарство от давления, возможно, вам нужно изменить препарат.

При потемнении в глазах при длительном вставании вам следует пойти к семейному врачу, который определит, какое обследование и у какого специалиста вам проходить.

 

 

Ранее врач также рассказал, нужно ли женщинам бриться повсюду.

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