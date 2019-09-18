Тіло спалюють, а попіл з'їдають: Комаров шокував ритуалами племені Яномамі

Дмитро Комаров продовжує показувати особливості життя амазонського племені Яномамі, де ніколи ще не ступала нога журналіста, та відкривати глядачам їх традиції та ритуали.

Цього разу ведучий проекту "Світ навиворіт" став свідком важливого ритуального свята індіанців, які живуть в амазонських лісах на кордоні Бразилії та Венесуели, - масових поминок, для яких всі чоловіки, жінки і діти наносять на себе чорну золу і одягають традиційні атрибути. Під час свята індіанці розказали Комарову про історію незвичайного обряду. Так, коли в племені хтось помирає, тіло померлого спалюють, а попіл з'їдають.

Дмитро Комаров у племені Яномамі (фото: прес-служба 1+1)

За словами Комарова, більше шести століть тому, коли джунглі населяли мільйони індіанців, Яномамі були одним з найбільш войовничих племен. Війни між індіанцями велися постійно. В основному, за землю і ресурси. Але навіть коли їжі вистачало вдосталь, набіги на інші племена не припинялися. Тому на всіх просторах Амазонії і в інтернеті це плем'я описували як дике та небезпечне.

Дмитро Комаров у племені Яномамі (фото: прес-служба 1+1)

Але незважаючи на всі шокуючі для сучасної людини звичаї і існуючий стереотип навколо племені, Дмитро Комаров побачив іншу сторону життя Яномамі.

"За сотні років характер яномамі сильно змінився. Якщо відкрити інтернет, то цих людей називають небезпечними і агресивними. Але я приїхав сюди і бачу, що це не відповідає дійсності. Вони ніякі не людожери, хоча і їдять попіл померлих, вони не злі, не агресивні, ні на кого не нападають. Яномамі вкрай миролюбні. Вони щирі, безпосереднім і справжні люди!" - говорить Дмитро.

Дмитро Комаров у племені Яномамі (фото: прес-служба 1+1)

У цьому племені ведучий "Світу навиворіт" подружився з усіма членами Яномамі, сходив з індіанцями на екзотичну рибалку і показав маленьким дітям чудеса сучасної техніки.

Дмитро Комаров у племені Яномамі (фото: прес-служба 1+1)

А у останній день життя в общині Комаров влаштував для всього племені справжнє свято - накрив багатий український стіл. Яномамі вперше в житті спробували сало, шпроти, ковбасу, чорний хліб, червону ікру і кисіль.

Дмитро Комаров у племені Яномамі (фото: прес-служба 1+1)