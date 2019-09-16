"Не лякайся, милий": молода дружина Комарова спантеличила фото у весільній сукні

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Дівчина взяла участь у показі весільних нарядів

Переможниця конкурсу "Міс Україна-2016" і молода дружина мандрівника і телеведучого програми "Світ Навиворіт" Дмитра Комарова - Олександра Кучеренко зараз працює телеведучою і знімається в спортивній програмі. Лише нещодавно дівчина порадувала шанувальників унікальним фото з їхнього з чоловіком медового місяця на Мальдівах, а от новим знімком у своєму Instagram неабияк спантеличила.

21-річна красуня опублікувала фото, на якому зображена в розкішному білому весільному платті і фаті. При цьому весілля Олександри і Дмитра відбулося ще в червні - тоді пара таємно розписалася в Києві, а от вінчання пройшло у православному храмі Єрусалиму. І вбрання у нареченої було зовсім інше!

Втім, Кучеренко швидко прояснила ситуацію і попросила коханого чоловіка не хвилюватися, адже вона всього лише прийняла участь в показі весільних нарядів.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

"Не лякайся, милий, це всього лише показ весільних суконь під час #uwfw. Мені вдалося знову побувати нареченою і Попелюшкою з казки. І хоч туфельку я не втрачала, але 5-метровий шлейф конкретно заважав пересуватися по подіуму, зачеплений за всі краї і стики. І поки волонтери із залу допомагали моєму "хвосту" вирватися, у мене був час подумати, що все-таки фасон сукні на своє весілля я вибрала правильний)) Але це -божественно красиво! Бажаю кожній дівчині якось відчути себе принцесою в самому красивому білому платті! А буде воно пишним або лаконічним - справа вибору. До речі, яке?)))" - поділилася дівчина.

Підписники обсипали Сашу захопленими коментарями, відзначаючи красу її та сукні.

Плаття розкішне! І ві красива)

Дуже гарне плаття!!!

Ви Справжній ідеал жінки

Сашенька покажіть хоч пару фоток вашого весільного платтячка,ви дуже красива дівчина,яка не одягни на вас!!!

Олександра, ви прекрасні!!!

Ваш коханий коли вас побачить просто розтане

Дуже красиво!!!

Красунечка ! Ось де РЕАЛЬНА СПРАВЖНЯ ПРИРОДНА КРАСА !

Шикарне плаття і ви

Ви така ,красива і елегантна )

Мадонна

Розкішна

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, раніше Олександра Кучеренко знялася в чуттєвому кампейні дизайнера Андре Тана. Зйомка проходила в столиці моди - Мілані. А за фото відповідала відома модний фотограф Соня Плакидюк. Кучеренко приміряла кілька ефектних образів у вечірніх вбраннях.

Також до цього Дмитро Комаров розповів про містичне знайомство з дружиною.