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"Не лякайся, милий": молода дружина Комарова спантеличила фото у весільній сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.09.2019 - 15:29
"Не лякайся, милий": молода дружина Комарова спантеличила фото у весільній сукні
Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Дівчина взяла участь у показі весільних нарядів

Переможниця конкурсу "Міс Україна-2016" і молода дружина мандрівника і телеведучого програми "Світ Навиворіт" Дмитра Комарова - Олександра Кучеренко зараз працює телеведучою і знімається в спортивній програмі. Лише нещодавно дівчина порадувала шанувальників унікальним фото з їхнього з чоловіком медового місяця на Мальдівах, а от новим знімком у своєму Instagram неабияк спантеличила.

21-річна красуня опублікувала фото, на якому зображена в розкішному білому весільному платті і фаті. При цьому весілля Олександри і Дмитра відбулося ще в червні - тоді пара таємно розписалася в Києві, а от вінчання пройшло у православному храмі Єрусалиму. І вбрання у нареченої було зовсім інше!

Втім, Кучеренко швидко прояснила ситуацію і попросила коханого чоловіка не хвилюватися, адже вона всього лише прийняла участь в показі весільних нарядів.

&quot;Не лякайся, милий&quot;: молода дружина Комарова спантеличила фото у весільній сукні

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

"Не лякайся, милий, це всього лише показ весільних суконь під час #uwfw. Мені вдалося знову побувати нареченою і Попелюшкою з казки. І хоч туфельку я не втрачала, але 5-метровий шлейф конкретно заважав пересуватися по подіуму, зачеплений за всі краї і стики. І поки волонтери із залу допомагали моєму "хвосту" вирватися, у мене був час подумати, що все-таки фасон сукні на своє весілля я вибрала правильний)) Але це -божественно красиво! Бажаю кожній дівчині якось відчути себе принцесою в самому красивому білому платті! А буде воно пишним або лаконічним - справа вибору. До речі, яке?)))" - поділилася дівчина.

Підписники обсипали Сашу захопленими коментарями, відзначаючи красу її та сукні.

  • Плаття розкішне! І ві красива)
  • Дуже гарне плаття!!!
  • Ви Справжній ідеал жінки
  • Сашенька покажіть хоч пару фоток вашого весільного платтячка,ви дуже красива дівчина,яка не одягни на вас!!!
  • Олександра, ви прекрасні!!!
  • Ваш коханий коли вас побачить просто розтане
  • Дуже красиво!!!
  • Красунечка ! Ось де РЕАЛЬНА СПРАВЖНЯ ПРИРОДНА КРАСА !
  • Шикарне плаття і ви
  • Ви така ,красива і елегантна )
  • Мадонна
  • Розкішна

&quot;Не лякайся, милий&quot;: молода дружина Комарова спантеличила фото у весільній сукні&quot;Не лякайся, милий&quot;: молода дружина Комарова спантеличила фото у весільній сукні

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, раніше Олександра Кучеренко знялася в чуттєвому кампейні дизайнера Андре Тана. Зйомка проходила в столиці моди - Мілані. А за фото відповідала відома модний фотограф Соня Плакидюк. Кучеренко приміряла кілька ефектних образів у вечірніх вбраннях.

Також до цього Дмитро Комаров розповів про містичне знайомство з дружиною.

"Пощастило": дружина Дмитра Комарова показала унікальне фото з медового місяця на Мальдівах Молода дружина Дмитра Комарова знялася в чуттєвому кампейні дизайнера Андре Тана
Новини України Дмитрий КомаровАлександра Кучеренко
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