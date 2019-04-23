Тєлік, тьолка, чєво: відомий письменник звернувся до "безхребетних" українців

Остап Дроздов (фото: facebook.com/ostannya.barykada.kyiv)

Остап Дроздов присоромив українців, які "забувають мову у купе поїзда"

Остап Дроздов присоромив україномовних людей, які у Києві намагаються розмовляти російською, щоб бути "більш крутими". Про це відомий письменник і телеведучий сказав у ефірі одного із телеканалів.

За його словами, у найближчі роки українцям вкрай важливо зберегти мовну ідентичність. Саме це повинно стати першочерговим завданням для суспільства.

Дроздов наголосив, що президент Володимир Зеленський, який переміг на виборах 2019, - це величезний виклик для країни. Письменник навіть припустив, що "буде відкат щодо мови", а мовні квоти на телебаченні та радіо можуть бути переглянуті.

"Україна буде постійно в небезпеці, поки генерація малоросів доларово-єврових не стане політичною елітою", - заявив Дроздов і закликав україномовних людей у жодному разі не переходити на російську в громадських місцях.

"Не залишайте українську в купе поїзда, коли приїдете до Києва. Свідком такого сотню разів був. Тільки приїхав до Києва, а воно вже: "Да? Шо? Чєво? Тєлік. Тьолка". Із цим треба закінчувати. Мовна ідентичність зараз має стати титульною", - резюмував він.

Остап Дроздов висловився про українську мову

Користувачі мережі у більшості своїй підтримали заяву Дроздова.

Слова розумної людини, повна підтримка. Боже, бережи Україну.﻿

Українці, єднаймося! Нас не подолати!﻿

Разом з тим, деякі юзери наголошують, що "коли людина у вишиванці краде, то людям байдуже, якою мовою вона виправдовує свої злочини﻿".

Раніше дружина Володимира Зеленського Олена розповіла, що новий президент буде вдосконалювати володіння українською мовою.