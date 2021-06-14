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Телеканал "Україна 24" став лідером перегляду, - Сугак

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 20:10
Телеканал "Україна 24" став лідером перегляду, - Сугак Телеканал "Україна 24" став лідером перегляду (ukraina24.segodnya.ua)
Автор: Styler

Телеканал "Україна 24" став лідером перегляду. Тільки за минулий тиждень канал подивилися понад 6 мільйонів українців.

Про це повідомив головний редактор "Новинної групи Україна" Юрій Сугак, пише "Сегодня".

Також "Україна 24" вже 15 тиждень утримує лідерство в ніші за аудиторією 18+ по всій Україні.

"Це не просто цифри, а впевненість в тому, що нас люблять, дивляться і нам глядачі довіряють найцінніше - свій час. А ми, своєю чергою, робимо все для об'єктивного інформування", - заявив Юрій Сугак.

За підсумками минулого тижня "Україна 24" лідирує серед новинних каналів з часткою 1,6% серед глядачів старше 18 років по всій Україні.

Крім того, "Україна 24" є лідером ввечері в будні в слоті праймових ток-шоу з часткою 2,6% за 18+ по всій Україні.

"Лідерські показники = довіра глядачів. А це найкраща нагорода для команди інформаційного каналу, яка постійно вдосконалюється, щоб бути першою", - додав Юрій Сугак.

Нагадаємо, "Україна 24" - український інформаційний телеканал, що належить холдингу "Медіа група Україна".

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