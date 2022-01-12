Телеканал "Рада" осоромився в прямому ефірі: інцидент стався під час промови Шмигаля (відео)

Телеканал "Рада" сьогодні, 12 січня, осоромився в прямому ефірі. Під час трансляції засідання уряду, де вів доповідь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, телеглядачі почули жіночий голос.

Детальніше про цей інцидент читайте в нашому матеріалі нижче.

"Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов зайчик погуляти...",- прозвучало в прямому ефірі на тлі промови прем'єр-міністра.

При цьому закадровий голос диктора заглушив промову Шмигаля дитячою лічилкою про зайчика.

Нагадаємо, скандальний нардеп з партії "Слуга народу" Микола Тищенко в черговий раз зганьбився. Цього разу депутат привітав українців з Різдвом, але в кінці додав, що Христос воскрес. Тобто переплутав Різдво з Великоднем.

Своє привітання у вигляді колядки Тищенко публікував на своїй сторінці в Facebook. Пізніше через кілька годин він виправив свій пост і написав, що "Христос народився".

Ми також писали про те, що в Києві комунальники знову зганьбилися своїми діями. Цього разу вони викликали обурення мережі через те, що клали асфальт в снігопад.

Відео інциденту потрапило в мережу і в українців виникло маса гнівних коментарів з приводу такої ситуації. Жителі Києва не розуміють логіки таких дій дорожників.