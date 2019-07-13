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Телеканал "112 Україна" обстріляли з гранатомета: епічне відео

STYLERЖиття    13.07.2019 - 14:52
Телеканал "112 Україна" обстріляли з гранатомета: епічне відео
Фото: Канал 112 обстріляли з гранатомета (facebook.com/RU.KyivPolice)

В результаті обстрілу обійшлося без жертв

Телеканал "112 Україна" рано вранці 13 липня обстріляли з гранатомета. Вогонь по фасаду будівлі відкрили приблизно о 04:00 ранку.

Правоохоронні органи отримали повідомлення про вибух. Прибувши на виклик, правоохоронці виявили пошкодження фасаду будівлі. На місці події був виявлений відстріляний тубус гранатомета.

Зазначимо, що офіс телеканалу розташований на вулиці Дегтярівській у Києві.

Відео: Обстріл телеканалу "112 Україна" (YouTube/Країна)

Відзначається, що правоохоронці кваліфікували подію як терористичний акт. У місті введена спецоперація для затримання зловмисника і причетних до правопорушення.

"Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Телеканал &quot;112 Україна&quot; обстріляли з гранатомета: епічне відеоФото: Поліція на місці НП (facebook.com/UA.KyivPolice)

Зазначимо, що генеральний директор каналу Єгор Бенкендорф звернувся із заявою до влади і силовиків країни.

"Усі працівники "112" цілі і неушкоджені - і це найголовніше. Я звертаюся в Офіс президента України, Кабінет міністрів, особисто до міністра внутрішніх справ України, генерального прокурора і Службу безпеки України з вимогою негайно засудити злочинні дії щодо "112 України". Ви повинні чітко і рішуче сказати: "В Україні не використовувати силу проти ЗМІ". Цього від вас чекає весь цивілізований світ, включаючи посольства країн Великої сімки, куди ми уже звернулись за підтримкою", - виголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що телеканал "112 Україна" анонсував показ фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", в якому розповідається про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявив, що здійснить перевірку фільму на присутність елементів пропаганди.

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