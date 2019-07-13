Телеканал "112 Украина" обстреляли из гранатомета: эпичное видео

Фото: Канал 112 обстреляли из гранатомета (facebook.com/RU.KyivPolice)

В результате обстрела обошлось без жертв

Телеканал "112 Украина" рано утром 13 июля обстреляли с гранатомета. Огнь по фасаду здания открыли приблизительно в 04:00 утра.

Правоохранительные органы получили сообщение о взрыве. Прибыв на вызов, правоохранители обнаружили повреждение фасада здания. На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.

Отметим, что офис телеканала находится на улице Дегтяревской в Киеве.

Видео: Обстрел телеканала "112 Украина" (YouTube/Страна)

Отмечается, что правоохранители квалифицировали произошедшее как террористический акт. В городе введена спецоперация для задержания злоумышленника и причастных к правонарушению.

"Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Фото: Полиция на месте ЧП (facebook.com/UA.KyivPolice)

Отметим, что гендиректор канала Егор Бенкендорф обратился с заявлением к властям и силовикам страны.

"Все сотрудники "112" целы и невредимы - и это самое главное. Я обращаюсь в Офис президента Украины, Кабинет министров, лично к министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору и Службе безопасности Украины с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении "112 Украины". Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран Большой семерки, куда мы уже обратились за поддержкой", - произнес он.

Напомним, ранее сообщалось, что телеканал "112 Украина" анонсировал показ фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", в котором рассказывается о "гражданском конфликте" на Донбассе. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что осуществит проверку фильма на присутствие элементов пропаганды.