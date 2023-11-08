После обновления в Telegram появилась неожиданная функция: о чем идет речь

Эта функция позволяет гарантировать честность и прозрачность результатов розыгрыша, что раньше не всегда было возможным в социальных сетях и мессенджерах.

При организации розыгрыша инициатор может определить количество победителей, установить сроки проведения и настроить дополнительные параметры, такие как ограничение участия только для новых подписчиков или жителей определенных стран. Также организатор может указать другие каналы, на которые необходимо подписаться для участия в розыгрыше.

Организация розыгрыша в Telegram (фото: Telegram)

По умолчанию, победители получают подарочные коды для бесплатной подписки на Telegram Premium, однако организатор может добавить собственные призы. Для обеспечения надежности, что победители получат свой выигрыш, администратору нужно предварительно оплатить соответствующее количество подписок через PremiumBot или Fragment.

Каждая разыгранная подписка Telegram Premium приносит каналу четыре голоса, которые нельзя передать. Они помогают повысить статус канала и расширить возможности его владельца.

Эта новая функция сопровождается большим розыгрышем от Павла Дурова, во время которого подписчики его канала могут выиграть 10 000 кодов на 6 месяцев Telegram Premium.

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Кроме того, внесены изменения в систему распределения голосов для подписчиков Premium: теперь у каждого пользователя не один, а сразу четыре голоса. Если вы приобрели подписку самостоятельно, вы распоряжаетесь всеми четырьмя голосами и можете проголосовать за один канал или распределить голоса между несколькими.

Если подписку подарили вам, вы получаете один голос, а три остаются у отправителя. В случае победы в розыгрыше, все четыре голоса оказываются у организаторов, и выигранная Premium подписка предоставляет только основные преимущества, такие как отсутствие рекламы и высший лимит символов.