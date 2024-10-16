Пользователей "Резерв+" предупредили об опасном вирусе, который рассылают в Telegram

В Telegram мошенники распространяют вредоносные сообщения из-за фейкового бота "Резерв+". Они выглядят как "совет" от службы поддержки приложения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины .

Детали вредоносного ПО

Правительственная команда реагирования CERT-UA получила информацию об активном распространении вредоносного программного обеспечения через аккаунт @reserveplusbot.

Злоумышленники рассылают сообщения с предложением установить "специальное программное обеспечение", прикрепляя архив под названием "RESERVPLUS.zip". Как выяснилось, архив содержит вредоносное ПО MEDUZASTEALER, которое похищает файлы с устройств пользователей.

Учетная запись @reserveplusbot создана под видом официального Telegram-бота технической поддержки приложения для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+". Важно отметить, что в мае 2024 года этот бот действительно использовался как один из контактов техподдержки приложения "Резерв +".

Реакция CERT-UA

CERT-UA уже приняла меры по минимизации угрозы, но призывает пользователей быть осторожными. Ссылки на этот контакт, ранее публиковавшиеся на официальных страницах государственных органов, теперь ведут на учетную запись злоумышленников.

В связи с этим пользователям рекомендуется воздержаться от взаимодействия с аккаунтом @reserveplusbot и не загружать из него никаких файлов.

Если вы подозреваете, что стали жертвой атаки, немедленно информируйте:

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA (incidents@cert.gov.ua, моб.+38 (044) 281-88-25)

Как выглядит фейковое сообщение (скриншот)

Чем опасно ПО MEDUZASTEALER

MEDUZASTEALER - это вредоносное программное обеспечение, предназначенное для похищения конфиденциальной информации с компьютеров пользователей.

Оно представляет собой серьезную угрозу безопасности данных, поскольку способно похищать разнообразные типы файлов, включая документы, изображения, видео, а также личные данные, такие как пароли, банковские реквизиты и т.д.

Кроме того, злоумышленники могут получить доступ к экрану устройства и делать скриншоты чувствительной информации.

Возможно даже похищение информации про установленные программы, истории браузера, cookies и другой информации, которая может быть использована для дальнейших атак или продаж на темном рынке.

Также следует добавить, что зараженный компьютер может стать источником распространения других вредоносных программ.

Распространение фейкового сообщения с помощью учетной записи Telegram @reserveplusbot (фото: Facebook/CERT-UA)