Телефон стал хуже работать? Простые лайфхаки, которые продлят его срок службы

Как продлить срок службы смартфона

Используйте чехол

Хотя ходить с "голым" телефоном может выглядеть стильно, шанс того, что он переживет падение, значительно увеличивается, если использовать защитный чехол. Хороший чехол поможет защитить устройство от повреждений, продлевая его срок службы.

Заботьтесь о батарее

Аккумулятор часто является первой частью телефона, которая начинает стареть. Литий-ионные батареи плохо переносят высокие температуры, поэтому их не следует заряжать при повышенной температуре, чтобы избежать повреждений.

Для хранения телефона лучше оставлять батарею на половину заряженной, а не полностью разряженной или заряженной на 100%. Также стоит избегать быстрой зарядки, если это не требуется.

Очистите хранилище телефона

Для того чтобы телефон работал быстрее, важно освободить место в памяти. Это можно сделать, удалив неиспользуемые приложения, старые сообщения, музыку и фильмы, которые были загружены для оффлайн-просмотра. Хорошее правило - поддерживать занятость хранилища на уровне 80% и перезагружать телефон после удаления ненужных данных.

Почему стоит продлить срок службы вашего смартфона

С каждым годом объем электронных отходов растет, что негативно сказывается на здоровье человека и планеты. Смартфонные компании предлагают лучшие и более стабильные условия для обмена старых устройств, но даже переработка электроники имеет свои недостатки.

Самый эффективный способ уменьшить воздействие на окружающую среду и сэкономить деньги - это сохранить старое устройство, а не покупать новое.

Современные смартфоны не претерпевают значительных изменений между поколениями, а нововведения зачастую ограничиваются незначительными аппаратными улучшениями и обновлениями ПО.

Например, Google обещает семь лет обновлений для своих устройств Pixel, и с теми же обещаниями поддерживаются устройства Samsung. Батареи смартфонов стали более долговечными, но в целом их срок службы не увеличился настолько, как хотелось бы.

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