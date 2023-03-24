Ваш телефон скоро сломается: что об этом может свидетельствовать

Смартфон быстро разряжается

Это верный признак того, что телефон эксплуатируют уже не первый год. Конечно, всегда есть вариант замены аккумулятора, однако не факт, что телефон воспримет его и будет исправно работать.

К тому же часто замена батареи может стоить слишком дорого, поэтому в таких случаях выгоднее приобрести новый гаджет.

Телефон долго заряжается

Как вы уже могли догадаться, основа работы телефона заключается именно в его батарее. Если устройство долго набирает зарядку, это также может свидетельствовать о том, что скоро ему придет конец. Однако это может быть проблема со шнуром или зарядным блоком, поэтому проверьте все версии.

Снижается скорость работы

Это тот случай, когда телефон начинает "глючить". Медленно открываются программы или вообще не загружаются, гаджет самостоятельно выполняет определенные команды, не может загрузить два действия одновременно или сам перезагружается.

Следует отнести его к мастерам на проверку и при необходимости заменить на новый телефон.

В программном обеспечении возникают ошибки

Отдельные приложения "вылетают", а из-за этого телефону приходится перезагружаться. Это важный сигнал о том, что он скоро может сломаться. Обычно сделать здесь можно мало, поэтому мастера рекомендуют просто купить новый смартфон.