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Течія знесла у прірву: багатодітна мати загинула через потужну зливу під Вінницею

STYLERЖиття    05.06.2019 - 13:59
Течія знесла у прірву: багатодітна мати загинула через потужну зливу під Вінницею
Колаж РБК-Україна

Дощ забрав життя багатодітної матері

У Вінницькій області багатодітна мати загинула через потужний дощ. Жінку сильною течією знесло в прірву прямо на очах у чоловіка. Про страшні подробиці розповіло видання "Сегодня".

Напередодні подружжя пасли корів у яру. Несподівано почалася потужна злива та тонни води обрушилися з двох пагорбів вниз. Валентина не змогла втриматися і сильна течія знесла жінку в прірву.

Чоловік каже, що дружина намагалася врятувати худобу від потоку, який мчав з гори, однак про себе в той момент зовсім не подумала. "Там врятуватися можливості не було. Тут три метри рівно, далі йде обрив з мій зріст. Обрив туди нижче, по цих кущах, по деревах. Вона лежала посередині струмка на дереві", - повідомив чоловік загиблої, Віталій Віт.

Як тільки сталася трагедія, чоловік побіг шукати рятувальників, зателефонувати можливості не було - блискавка потрапила в башту. Тіло загиблої вдалося дістати через чотири години.

Сусіди відгукуються про жінку з теплом, кажуть, була доброю господинею і матір'ю. А чоловік обурюється, каже, Валентина взагалі не повинна була випасати в той день худобу, оскільки не її була черга.

Тепер через бурхливу стихію діти залишилися без матері, а Віталій - без дружини. У районі обіцяють не закривати очі на трагедію і допомогти родині найближчим часом.

Відео: YouTube/Сьогодні)

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