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У тебя выгорание? Эти фильмы лечат лучше отпуска: проверенная подборка

Фильмы, которые спасают от выгорания (фото: кадр из фильма)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Хороший фильм может не только развлечь в свободный вечер, но и стать отличным мотиватором. Мы собрали картины, которые помогут восстановить силы и поднимут настроение.

От комедий до драм - РБК-Украина предлагает подборку фильмов, которые вернут жажду жить на полную.

"Снова в действии"

Энергичный экшн, который позволит ощутить драйв. Агенты ЦРУ убегают, чтобы посвятить жизнь отцовству. Однако через 15 лет их прикрытие раскрывают. Теперь они вынуждены вернуться в опасный мир, чтобы спасти себя и родных.


"Дикий робот"

Анимационный фильм, который рассказывает о роботе, что оказывается на необитаемом острове. Он вынужден учиться жить среди природы и невольно становится опекуном для одного из жителей острова. Трогательная картина об адаптации, принятии себя и заботе о других.


"Утренний подъем"

Легкая комедийная драма для тех, кто хочет снова почувствовать мотивацию. Молодая телеведущая на фоне личных драм пытается спасти утренний проект и ищет самые разные подходы на пути к успеху.


"Шеф Адам Джонс"

История о шеф-поваре, который начинает все сначала. Адам пытается восстановить свое имя после того, как разрушил собственную репутацию деструктивным поведением. Он открывает новый ресторан и набирает команду.


"Блондинка в законе"

Классика, которая напоминает, что в жизни нет ничего невозможного. Главное - желание покорять вершины. Эль Вудс решает поступить в юридический колледж после унизительного расставания с бойфрендом. Девушка доказала: если проявлять собственную креативность, хорошие результаты не заставят себя ждать.

 

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