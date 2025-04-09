У тебя выгорание? Эти фильмы лечат лучше отпуска: проверенная подборка

Хороший фильм может не только развлечь в свободный вечер, но и стать отличным мотиватором. Мы собрали картины, которые помогут восстановить силы и поднимут настроение.
От комедий до драм - РБК-Украина предлагает подборку фильмов, которые вернут жажду жить на полную.
Энергичный экшн, который позволит ощутить драйв. Агенты ЦРУ убегают, чтобы посвятить жизнь отцовству. Однако через 15 лет их прикрытие раскрывают. Теперь они вынуждены вернуться в опасный мир, чтобы спасти себя и родных.
Анимационный фильм, который рассказывает о роботе, что оказывается на необитаемом острове. Он вынужден учиться жить среди природы и невольно становится опекуном для одного из жителей острова. Трогательная картина об адаптации, принятии себя и заботе о других.
Легкая комедийная драма для тех, кто хочет снова почувствовать мотивацию. Молодая телеведущая на фоне личных драм пытается спасти утренний проект и ищет самые разные подходы на пути к успеху.
История о шеф-поваре, который начинает все сначала. Адам пытается восстановить свое имя после того, как разрушил собственную репутацию деструктивным поведением. Он открывает новый ресторан и набирает команду.
Классика, которая напоминает, что в жизни нет ничего невозможного. Главное - желание покорять вершины. Эль Вудс решает поступить в юридический колледж после унизительного расставания с бойфрендом. Девушка доказала: если проявлять собственную креативность, хорошие результаты не заставят себя ждать.
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