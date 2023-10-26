"Тебя здесь грохнут". Педан рассказал о тату с буквой "Z" и показал, что с ним сделал

Почему Педан "набивал" себе букву "Z"

Несколько лет назад ведущий стал одним из организаторов спортивно-музыкального фестиваля. Он получил название "Z-Games". На фестивале выступали современные артисты, а молодежь могла не только танцевать и веселиться, но и соревноваться в некоторых видах спорта.

На фоне этого Педан и "набил" на внутренней стороне руки букву "Z". Тогда этот рисунок символизировал для него фестиваль, которым он очень гордился.

Как выглядело тату Педана (скриншот)

Как Педан понял, что ему нужно избавиться от буквы "Z" на теле

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Педан сразу же осудил российскую агрессию. Он стал помогать военным. Когда ведущий находился в Хмельницкой области, где занимался созданием контрпропаганды в специальном информационном штабе, он понял, что привлекает внимание.

Однажды Педан снял куртку и сидел в футболке. Люди заметили, что на внутренней стороне руки "набита" буква "Z".

"Выйди сейчас на улицу в футболке - тебя здесь грохнут", - услышал тогда Педан.

Ведущий осуждает российскую агрессию (фото: instagram.com/pedanos)

Как ведущий переделал папу

Артист сразу же решил избавиться от буквы, ставшей символом оккупантов. Он пошел в тату-салон и попросил "перебить" ему рисунок. Сначала Педан хотел, чтобы вместо буквы на его руке был трезубец, но это было невозможно.

Какое тату сделал Педан вместо буквы (скриншот)

Поэтому вместо буквы "Z" на его руке "набили" карту Украины. Сейчас Педан доволен тем, что все же переделал татуировку.