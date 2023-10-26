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"Тебя здесь грохнут". Педан рассказал о тату с буквой "Z" и показал, что с ним сделал

Педан не хотел, чтобы его ассоциировали с оккупантами (instagram.com/pedanos)
Автор: Полина Иваненко

Украинский телеведущий Александр Педан рассказал о своей татуировке на руке. Ранее он "набил" рисунок с буквой "Z", которая в начале полномасштабной войны РФ против Украины стала символом окупантов. Поэтому артист решил избавиться от ассоциирующегося с россиянами тату.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью для шоу "Точка опоры" Педан рассказал, что сделал с рисунком.

Почему Педан "набивал" себе букву "Z"

Несколько лет назад ведущий стал одним из организаторов спортивно-музыкального фестиваля. Он получил название "Z-Games". На фестивале выступали современные артисты, а молодежь могла не только танцевать и веселиться, но и соревноваться в некоторых видах спорта.

На фоне этого Педан и "набил" на внутренней стороне руки букву "Z". Тогда этот рисунок символизировал для него фестиваль, которым он очень гордился.

Как выглядело тату Педана (скриншот)

Как Педан понял, что ему нужно избавиться от буквы "Z" на теле

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Педан сразу же осудил российскую агрессию. Он стал помогать военным. Когда ведущий находился в Хмельницкой области, где занимался созданием контрпропаганды в специальном информационном штабе, он понял, что привлекает внимание.

Однажды Педан снял куртку и сидел в футболке. Люди заметили, что на внутренней стороне руки "набита" буква "Z".

"Выйди сейчас на улицу в футболке - тебя здесь грохнут", - услышал тогда Педан.

Ведущий осуждает российскую агрессию (фото: instagram.com/pedanos)

Как ведущий переделал папу

Артист сразу же решил избавиться от буквы, ставшей символом оккупантов. Он пошел в тату-салон и попросил "перебить" ему рисунок. Сначала Педан хотел, чтобы вместо буквы на его руке был трезубец, но это было невозможно.

Какое тату сделал Педан вместо буквы (скриншот)

Поэтому вместо буквы "Z" на его руке "набили" карту Украины. Сейчас Педан доволен тем, что все же переделал татуировку.

 

Напомним, ранее уже стало известно, что известному украинскому актеру предложили сыграть предателя "хохла Колю" в российском сериале.

Также мы уже рассказывали, что снайперша Эмеральд отреагировала на нумерологический разбор своего развода.

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