В театр, на вечеринку или в офис: фэшн-блогер показала стильный образ с кардиганом и юбкой миди

Для такого образа блогерша выбрала светло-бежевую палитру. Одежда и обувь такого оттенка всегда выглядит дорого и сочетается с другими базовыми цветами.

Стильный образ в офис (фото: instagram.com/anoukyve)

Чтобы создать женственный образ Анук Иве надела светло-коричневый кардиган на пуговицах, а также юбку миди из пряжи с длинным ворсом. Свой образ она дополнила массивной цепочкой на шее, а верхние пуговицы расстегнула, придав таким образом образу некой небрежности.

Блогерша показала образ на каждый день (фото: instagram.com/anoukyve)

Также ее образ дополнила миниатюрная сумка и замшевые туфли-лодочки на высоких каблуках с акцентными черными деталями на носках.

К слову, в своем блоге Анук Иве продемонстрировала этот же образ с черной обувью и сумкой-багетом. Туфли-лодочки можно заменить зимой ботильонами на каблуках или же грубыми ботинками на шнуровках.

Элегантный лук в офис (фото: instagram.com/anoukyve)

Дополнить такой лук блогерша решила волнистыми локонами, незаметным макияжем и неброскими украшениями. К слову, сверху можно накинуть теплое пальто черного или бежевого оттенка, чтобы завершить образ.

Блогерша показала стильный лук (фото: instagram.com/anoukyve)

Как еще можно носить кардиган и юбку миди

Кардиган и юбка миди с высокой талией

Один из самых элегантных вариантов - это юбка миди с высокой талией и длинный, сдержанный кардиган. Такой ансамбль можно дополнить классическими лодочками или ботильонами на каблуке.

Подберите кардиган и юбку в однотонных нейтральных оттенках, таких как бежевый, пастельный или темно-синий, для создания утонченного образа. Если хотите добавить динамики, выбирайте юбку с небольшим рисунком или текстурой, например, в клетку или с мелким цветочным узором.

Кардиган с поясом и юбка миди

Кардиган с поясом - это отличный способ подчеркнуть фигуру. Выберите кардиган, который можно завязать на талии, чтобы подчеркнуть силуэт, и сочетайте его с юбкой миди.

Кардиган с объемными рукавами и юбка миди в стиле а-силуэт

Объемные рукава кардигана в стиле "баллон" или с асимметричным кроем придадут образу современный и модный вид. Такая деталь создаст эффектный контраст с более строгой юбкой миди.

Блогерша показала стильный лук с кардиганом и юбкой миди (фото: instagram.com/anoukyve)