Театр ляльок та творчі дискусії: у Дніпрі відкрилась Арт-резиденція DniproPuppet

У Дніпрі відкрилась арт-резиденція DniproPuppet. Це оновлений формат фестивалю лялькового театру DniproPuppet Fest, який проходить в місті з 2016 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

"Арт-резиденція - це місце, де мають змогу зустрітись прихильники лялькового театру, відбуваються творчі дискусії. Вистави, які ми покажемо в рамках фестивалю, підійдуть для сімейного перегляду, тобто будуть цікаві не лише дітям", - зазначив голова Художньої ради при міському голові, заслужений діяч мистецтв України Григорій Гельфер.

Новий формат заходу - вимушений крок, зумовлений карантинними вимогами, додав начальник управління культури департаменту гуманітарної політики ДМР Євген Хорошилов.

"Вистави Dnipro Puppet всі охочі мають можливість подивитись онлайн на офіційній сторінці фестивалю у Facebook або в YouTube. Сподіваюсь, що цей захід, який став традиційним для Дніпра, без якого неможливо уявити програму заходів "Культурної столиці", наступного року повернеться до оффлайн формату",- зазначив начальник управління.

В перший день фестивалю, 28 листопада, організатори підготували глядачам три вистави. В 11:00 показали спектакль "Віслючок, який мріяв стати зіркою" в міському театрі ляльок, о 15:00 - "В гості до сонечка" в театрі ляльок на Перемозі, а о 18:00 в концерт-холлі "BubaMara" відбулась вистава польського театру "Лицар без коня".



"Ми вирішили привезти до України саме цю виставу (ред. – "Лицар без коня"), адже вона має дуже гарні відгуки в Польщі та користується попитом у глядачів різного віку. Щодо мовного бар’єру – сподіваюсь мені вистачить виразності на сцені, аби мене всі зрозуміли", - поділився актор, режисер, ляльковий дизайнер польського театру "Барнабі" Мартін Мажец.



На DniproPuppet до Дніпра з виставами приїхали колективи з Ужгороду, Львова, Києва, Полтави, Черкас, Миколаєва та Гданська, розповів директор Дніпровського міського театру ляльок "Театр актора і ляльки", арт-куратор резиденції DniproPuppet Валентин Фетісов.

"Оновлений формат дозволив нам розбирати кожну виставу практично на молекули, з’ясовувати тенденції, напрямки, формувати нові ідеї. Фахівці змогли змістовно поспілкуватись стосовно розвитку театру ляльок як виду мистецтва", - сказав він.

DniproPuppet триватиме до 30 листопада включно. За два дні дніпрянам покажуть ще 5 вистав.

29 листопада:

- 11:00 "Недотепа із вертепа" Закарпатський академічний театр ляльок "БАВКА" - Молодіжний театр

- 15:00 "Дюймовочка" Черкаський академічний театр ляльок - Молодіжний театр

- 19:00 "Леді в лавандовому" Полтавський академічний театр ляльок - Молодіжний театр



30 листопада:

- 12:00 "Федорине горе" Приватний театр ляльок "ІстАрт" м. Миколаїв -

Дитячий мюзик-холл "Перемога"

- 15:00 "Чарівна скрипка" Приватний театр ляльок "Равлик" м. Київ -

Дитячий мюзик-холл "Перемога"

Подивитись вистави онлайн можна на офіційному YouTube каналі DniproPuppet Fest - https://www.youtube.com/channel/UCGC3MZI0m5M0eAE3lSvH3fQ.