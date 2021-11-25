Більше двох сотень японських гравюр 18-20 сторіччя: де подивитися у Дніпрі

24 листопада у Дніпрі відкрилась виставка "Мистецтво мінливого світу. Три сторіччя японської ксилографії". У виставкових залах простору ARTAREA Dnipro представлено більш ніж 200 японських гравюр 18-20 століть у виконанні видатних майстрів: Кацушіка Хокусай, Кітаґава Утамаро, Тойохара Кунітіка та багатьох інших.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

Експозиція працює за підтримки програми "Культурна столиця".

"Це не перший результат співпраці програми "Культурна столиця" та творчого простору ARTAREA. Тут представлений традиційний формат японських витворів мистецтва та digital-інсталяція. Це новий формат. Багато людей вже бачать світ через цифрові технології і це гарна можливість залучити молодь до мистецтва", - зазначив начальник управління культури департаменту гуманітарної політики ДМР Євген Хорошилов.

Унікальності проекту додає мультимедійна інсталяція за мотивами традиційної японської гравюри. Образи самураїв та гейш, сцени з вистав театру кабукі, герої традиційних японських міфів, сторінки історії середньовічної Японії оживають у динаміці відео-арту, який демонструється у digital-галереї.

"Колекція цих гравюр збиралася не один рік на різних аукціонах. Деякі з цих робіт дніпряни вже бачили, але тут з’явилося дуже багато нових. Digital складову ми готували близько півроку. Відео-інсталяція зроблена на основі гравюр, але вони оживають, аби більше заглибити глядача у японську культуру", - розповів директор "ARTAREA DNIPRO" Сергій Бурбело.

В експозиційному просторі також доступні QR-коди, за якими можна побачити відео-екскурсії, подкасти та наукові матеріали. Вони допоможуть детальніше дізнатися про концепцію виставки.

"Наша іновація у цьому проєкті полягає в тому, що за QR-кодами гості зможуть познайомитися з глибоким науковим матеріалом та переглянути відео-ролики, які знайомлять з сюжетами гравюри. З одного боку ми розказуємо про історію, техніку та технологію в цілому, а з іншого - зробили виставку цікавою та динамічною", - розповів мистецтвознавець "ARTAREA DNIPRO" Володимир Маліков.

Пані Лариса прийшла на виставу разом із онуком: "Ці гравюри унікальні. Дуже цікаво їх розглядати, ніби переносишся в інший світ. Важливо, аби такі культурні заходи відбувалися у місті".

Виставка працюватиме до 27 грудня в ARTAREA Dnipro за адресою Троїцька площа, 5А.