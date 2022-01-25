Тетянин день: що сьогодні суворо заборонено робити і важливі традиції свята

Традиції дня

Наші предки в цей день випікали коровай, який символізував Сонце. Хліб цей не різали, а розламували руками, а потім кожен член сім'ї отримував свій шматочок такого "Сонця". Люди вірили, що, якщо з'їсти хоч маленький шматочок від такого короваю, Сонце подарує тепло, силу і здоров'я.

Представницям слабкої статі в цей день слід братися виключно за "жіночі" справи: прибирання, прання, рукоділля і приготування їжі. Тоді і в будинку весь рік будуть панувати мир і благополуччя.

Ще одна традиція на Тетянин день - прання килимів в ополонці або в незамерзаючій водоймі. Миттям килимків в основному займалися дівчата, це були свого роду оглядини наречених, які намагалися сподобатися потенційним нареченим пригожістю, красивим вбранням, а також господарністю.

У студентів, своєю чергою, є своя прикмета: чим веселіше і хмільніше зустрінеш Тетянин день, тим щасливішим буде життя.

Що заборонено робити сьогодні

Не можна, щоб в будинку сьогодні панував безлад, не можна віддаватися смутку і смутку. Крім того, не варто сьогодні відмовлятися від роботи і залишатися байдужим до благань і прохань про допомогу.

Категорично не можна конфліктувати і проявляти жадібність. Ні в якому разі не можна відмовляти в допомозі нужденним. Інакше людина, проігнорував іншого, сам потрапить в біду

Згідно з народною традицією, на Тетянин день дівчатам не можна лінуватися, залежуватися в ліжку, ходити в затрапезному одязі.

Прикмети на 25 січня