Тетяна Буланова в предінсультному стані: коментар співачки

Співачка Тетяна Буланова потрапила до лікарні у передінсультному стані. Її екстрено госпіталізували та зараз вона перебуває в реанімації. Коментар представника артистки Костянтина Сергєєва та самої співачки опублікували місцеві ЗМІ.

Як повідомляє "Інтерфакс", стан артистки на поточний момент стабільний, але потрапила в лікарню Тетяна Буланова з діагнозом "передінсультний стан".

"Стан стабільний, їй стало краще, вона перебуває під наглядом лікарів у спеціалізованій клініці, в реанімації поки, але вона на зв'язку", - сказав Сергєєв, уточнивши, що в лікарню Буланова приїхала в "передінсультному стані".

Він зазначив, що Буланова відчула себе погано два дні назад.

"Вона відчула себе погано, напевно, два дні тому, але це ж не те, що людина там втратила свідомість і поїхала на "швидкій", — сказав він.

Сергєєв висловив надію, що артистка незабаром видужає.

У виданні "РИА Новости" з'явився коментар самої артистки. Як повідомляється, співачка помічала деякі симптоми можливого інсульту до приїзду медиків.

"У мене вже деякий час були прояви тахікардії, дистонії, тиск скакав", — розповіла виконавиця.

Як виявилося, вона вчасно попросила допомоги в лікарів.

"Симптоматика після обстеження МРТ звучить, звичайно, не дуже, — передінсультна", — засмучена співачка.

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