Знаменитий український музикант потребує допомоги: обширний інфаркт

Музикант Рой Домішевський потребує допомоги (колаж РБК-Україна)

Один з творців групи "Скрябін" Рой Домішевский потрапив до реанімації

Відомий український музикант Ростислав (Рой) Домішевський потрапив у лікарню з інфарктом - співзасновник та учасник першого складу легендарної групи "Скрябін" знаходиться в реанімації. Зараз 49-річному артистові дуже потрібна допомога, щоб провести операцію.

Колеги Домішевського по музичному цеху та друзі ініціювали збір коштів і закликали українців не залишатися осторонь і підтримати Ростика.

"Збираємо кошти. Зараз необхідна сума 50 000 грн. 5168 7422 1444 4295

Гордзей Юлія", - написав у своєму Facebook Дмитро Хорошун з групи KHOSH.

Так, кошти зараз збирає співака Ulia Lord - дружина Ростика з 1999 року.

Ростислав (Рой) Домішевський та Юлія (Ulia Lord) Гордзей Фото: facebook.com/roy.domiszewski)

Лідер гурту "Юркеш" Юрко Юрченко впевнений, що разом вдасться вирішити проблему і поставити Домішевського на ноги.

"Рой сильний! І у нього кулак, що яєчко у слона (с) Скрябін. Тримайся, бро!" - йдеться у публікації музиканта в мережі.

Ще один "батько" групи "Скрябін", а зараз клавішник у "Друга Ріка" та "Dazzle Dreams" Сергій (Шура) Гера розповів, що у Роя обширний інфаркт.

"Зараз він у реанімації. На лікування, на початковому етапі, потрібні кошти.

Разом ми зможемо все!" - закликав він на своїй Facebook-сторінці та опублікував номер картки Юлії (Лорд) Гордзей.

Сергій Смальчук з "Друга Ріка" також долучився до допомоги.

"Друзі, тут така справа... У нашого - багатьох з вами спільного друга - Ростика Домішевського проблеми. Розмовляв з Юлею - Ulia Lord, він боєць, звичайно, видереться... Але наша допомога зайвою не буде", - пише він у мережі.

Ростислав (Рой, Ростик) Домішевський вчився в одній школі з Андрієм (Кузьмою) Кузьменком в Новояворівську під Львовом. В музичній школі освоював скрипку. Там же він і познайомився і з Герою. Четвертим учасником групи "Скрябін" став Ігор Яцишин. Рой в команді був бас-гітаристом, а також виступав автором пісень.

Група "Скрібін" у 1999 році у Києві - Ростислав (Рой) Домішевський у білій футболці та джинсах, Кузьма сидить в центрі та посміхається в оточенні друзів (Фото: facebook.com/yulia.yancharzagakajlo)

Домішевський пішов з групи напередодні виходу альбому "Озімі люди" в 2002 році. Він став працювати з співачкою Юлією Лорд, і зараз є не тільки її чоловіком, але і співпродюсером.

Рой продовжує працювати в шоу-бізнесі, з 2017 року є членом оргкомітету національного мистецького фестивалю "Кропфест".