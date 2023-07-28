Папа тоже может. Как отцу уйти в декретный отпуск и выплачивают ли в таком случае пособие

Что нужно сделать после родов

По истечении срока отпуска, который выдают матери в связи с беременностью и родами, отец ребенка подает заявление работодателю о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет. К нему также следует добавить свидетельство о рождении младенца.

На время пребывания в отпуске за отцом сохраняется рабочее место и должность, однако заработная плата в этот период не выплачивается.

К тому же, по закону отцу или матери в декретном отпуске можно работать дома или на условиях неполного рабочего времени.

Важно! Работодатель не имеет права требовать справку от матери, о том, что она не находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет или досрочно вышла из нее.

Социальные льготы для новоиспеченных пап

Отцы в декрете могут получить одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней

Получить такой отпуск может:

муж, жена которого родила ребенка

отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности

Есть также и право на дополнительный отпуск работникам, которые воспитывают совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Право на такой отпуск имеет отец, у которого:

есть двое или более детей в возрасте до 15 лет

есть ребенок с инвалидностью

есть усыновленный ребенка

есть ребенок со статусом лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы

который взял под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы

который является одним из приемных родителей

Такой отпуск предоставляется только при условии, что в текущем году его не брала жена.

Получают ли отцы выплаты на ребенка

Да, они осуществляются независимо от того, кто из родителей находится в декретном отпуске.

Общий размер пособия для украинских семей составляет 41 280 гривен. Однако ее выплачивают частями: после рождения - 10 320 гривен одноразово, в течение 36 месяцев - по 860 гривен.

Для женщин, самостоятельно воспитывающих и обеспечивающих своих детей, выплаты следующие:

до шести лет - 2 272 гривен

6-18 лет - 2 833 гривен

18-23 года в случае продолжения учебы - 2 684 гривен

Алименты на ребенка не должны быть меньше таких сумм:

до шести лет - 1 136 гривен

6-18 лет - 1 416,50 гривен

18-23 лет в случае продолжения обучения - 1 342 гривен

Для многодетных семей выплаты составляют 2 684 гривен на одного ребенка до шести лет. Обратите внимание, что начисление выплат будет производиться с месяца подачи документов, а не с месяца рождения ребенка.