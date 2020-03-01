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"Тартак" продовжить існування: після уходу Положинського гурт знайшов нового вокаліста

STYLERПерсони    01.03.2020 - 08:36
"Тартак" продовжить існування: після уходу Положинського гурт знайшов нового вокаліста
Гурт "Тартак" (Фото: facebook.com/TAPTAK)

Сашко Положинський у відеозверненні поділився відмінною новиною про гурт "Тартак"

Гурт "Тартак" після уходу фронтмена Сашка Положинського продовжив свою діяльність і готується до сольного концерту в Києві. Музиканти вирішили взяти нового вокаліста.

Як йдеться в заяві учасників гурту на сторінці у Facebook, після оголошення Положинського кілька тижнів тому про те, що він більше не буде виступати в складі "Тартака", рокери отримали велику кількість звернень і прохань шанувальників продовжити діяльність колективу.

"Творча індивідуальність кожного учасника групи і нестримне бажання прихильників стали поштовхом для початку нової історії. Зараз гурт працює над новим матеріалом для свого нового альбому", - розповіли музиканти.

Майбутній концерт у столичному клубі Docker Pub 29 березня в оновленому складі повинен стати великим сольником-презентацією.

Ім'я нового вокаліста музиканти вирішили поки не оголошувати, зберігаючи інтригу до виступу.

&quot;Тартак&quot; продовжить існування: після уходу Положинського гурт знайшов нового вокаліста

Гурт "Тартак" дасть концерт у Києві з новим вокалістом замість Сашка Положинського (Фото: facebook.com/TAPTAK)

Положинський також буде на концерті - але тільки в якості гостя і автора пісень. Екс-соліст "Тартака" у своєму відеозверненні зізнався, що дуже задоволений рішенням інших учасників групи продовжити діяльність з іншим солістом.

Також Сашко додав, що особисто знайомий з новим вокалістом і позитивно відгукнувся про нього.

Відео: Сашко Положинський розповів про рішення групи "Тартак" продовжити існування, але вже з іншим вокалістом

До речі, нещодавно зірка шоу "Ліга сміху" з харківської команди "Інародний театр абсурду Воробушек" Олександр Сердюк жартома зазначив, що тепер може брати участь у кастингу на нового вокаліста групи "Тартак".

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