Таро-прогноз з 5 по 11 липня: бережіть гроші і частіше обіймайте коханих

Загальний Тароскоп на тиждень

Любов і відносини - карта тижня "імператриця"

Карта говорить про розвиток, жіночності, насолоді, творчості та задоволенні життям. Найближчими днями варто приділити увагу мистецтву, усвідомити свої бажання і прагнути до гармонії. Шукайте позитив і постарайтеся зрозуміти власні почуття і сексуальність. Не сумнівайтеся в успіху ваших планів, навіть ризикованих.

Робота і кар'єра-карта тижня "Сімка кубків"

Хорошій роботі на цьому тижні може перешкодити мрійливість, будівництво повітряних замків, відсутність організованості, завищені очікування, лінь, ілюзії про те, що вам все по плечу. Чи не Пливіть за течією і не потурайте своїм слабкостям. Якщо ви працюєте від заходу до світанку - дозвольте собі розслабитися. Уникайте пасток ілюзій і ретельно будуйте плани.

Фінанси - карта тижня "Дев'ятка пентаклей"

Можливі досягнення, незалежність, великий життєвий виграш, фінансова або матеріальна безпека, зміни на краще, щастя. Ви вже досягли багато чого у своїй роботі та навчилися контролювати свої страхи й сумніви. Поки ви несете відповідальність за свої дії – ви можете робити вибір в чому завгодно.

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку

Овен

Карти обіцяють вам виконання бажань і втілення в життя найсміливіших ідей. Покладіться на долю і постарайтеся не упустити наданих можливостей. Слідкуйте за знаками долі та не потурайте своїм поганим звичкам. Не покладайтеся на аргументи розуму. Наприкінці тижня можлива нагорода за зусилля.

Телець

Початок тижня проведіть без поспіху, ставтеся уважно до своїх передчуттів – це допоможе вчасно запобігти біді та знайти вихід зі складної ситуації. Карти обіцяють впевненість у своїх силах і нові успіхи. Не бійтеся попросити про допомогу і скористатися порадою мудрого наставника. Довіртеся своєму розуму, спирайтеся на сильні риси свого характеру.

Близнюки

Початок тижня буде активним, є ймовірність успіху. Але варто з оптимізмом дивитися в майбутнє і не сумніватися у власних силах. Подолати перешкоди вийде тільки з високо піднятою головою і без страху відповідальності. У суперечках вийде поставити крапку, відстояти ім'я і репутацію. Залишайтеся чесними, щоб собі не нашкодити.

Рак

Не втрачайте пильності та нехай затишшя вас не обдурить – можуть бути раптові труднощі. Будьте готові до активних дій, відповідальність вбереже вас від невірних кроків і дій. Карти обіцяють Ракам виконання заповітних бажань, але не потрібно поспішати або згортати з обраного шляху. Будьте уважні до деталей. Тиждень завершиться позитивно - втілюйте в життя найсміливіші ідеї.

Лев

Вам доведеться кардинально змінити своє життя і не потрібно чинити опір цим змінам. Прийшов час переступити новий поріг і позбутися від усього, що вже віджило. Заважати Левам сильно будуть страхи та сумніви, але потрібно довіряти інтуїції, а не домислів і чуток. В кінці тижня виходьте з тіні, домагайтеся нових успіхів і обходьте конкурентів. Головними супутниками стануть чесність, і вміння приймати мудрі рішення.

Діва

Початок тижня принесе ситуації, де доведеться приймати відповідальні рішення. Не намагайтеся схитрувати - це призведе до роботи над помилками в майбутньому. Залиште поспіх і зверніть увагу на ті справи, які потрібно вирішити швидше. Середина тижня буде вдалою для завершення проєктів. В кінці тижня вийде втілити в життя сміливу ідею, але тільки, якщо ви будете дотримуватися правил. Удача чекає тих, хто зможе відкинути в сторону страхи, але при цьому буде слухати наставників.

Терези

Не відмовляйтеся від своїх планів та ідей – вам належить втілити в життя все, що ви задумали. Але оцінюйте реально свої сили та не бійтеся просити про допомогу. Вірте у свої сили й не сумнівайтеся в успіху, оскільки карти обіцяють неймовірну удачу. В кінці тижня відкриються можливості, при яких процвітання гарантовано. Дійте осмислено та отримаєте нагороду за свою чесну працю.

Скорпіон

Тиждень почнеться позитивно, і Скорпіони зможуть примножити свої накопичення. Не поспішайте і стежте за знаками долі – і вам посміхнеться щастя в особистій сфері. Робіть правильний вибір, але покладайтеся на себе і вибирайте той шлях, який приведе вас до щастя. В кінці тижня можливі неприємності - не розповідайте нікому про свої плани, слухайте внутрішній голос, не потурайте сумнівам і тривогам.

Стрілець

Середина липня принесе Стрільцям справжні випробування, і щоб пройти їх з честю – будьте чесними, не потурайте руйнівним емоціям і капризам. Будьте активні, розпрощайтеся з сумнівами та будьте готові до переходу в майбутнє. Головну роль цього тижня зіграють передчуття - довіртеся власному "я", щоб уникнути проблем.

Козоріг

Потренуйте свою інтуїцію - саме внутрішній голос буде відповідати на цьому тижні за процвітання, і можливості уникнути помилок. Постарайтеся знайти час для усамітнення, щоб зупинитися, знайти енергетику, віддатися роздумам. Не чиніть опір змінам - життя робить новий виток і вам потрібно змиритися з тим, що зараз відбувається. Неприйняття ситуації загрожує проблемами.

Водолій

Розберіться в першу чергу з тими справами, які заважають вам рухатися далі. Це дозволить врахувати всі прикрі помилки, щоб в майбутньому їх не повторювати. Вам належить важлива робота у сфері ваших почуттів і бажань – зрозумійте, що ви хочете насправді. Не поспішайте у визначенні своїх цілей, відмовтеся від застарілих ідей. Вихідні будуть напружені - будьте уважні, не потурайте примхам і відмовтеся від спілкування з людьми, які можуть вас зрадити.

Риби

Вас чекають відмінні новини та перспективи. Карти говорять про те, що перешкод не буде. А значить, прийшов час активно боротися за своє щастя і не сумніватися в тому, що вас чекає успіх. Можуть проявитися страхи та сумніви, які будуть заважати на вашому шляху, але не потурайте негативним емоціям. В кінці тижня варто віддалитися від зовнішньої суєти та побути наодинці з самим собою. Приділіть час відпочинку, побудові планів.