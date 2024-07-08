Таро-гороскоп на неделю: Тельцы добьются успеха, а Овнов настигнет неудача

Овен

Вера в чудеса поможет вам преодолеть трудности. Однако не стоит тратить слишком много денег, опасайтесь конкурентов. И не забывайте, что невысказанные чувства могут привести к недопониманию в отношениях

Телец

Карты Таро сулят вам неделю, которая позволит реализовать свой потенциал и добиться больших успехов. У вас есть шанс получить выгодное предложение и познакомиться с интересными людьми. Зарядитесь новыми впечатлениями и вдохновением.

Близнецы

Не позволяйте негативным эмоциям влиять на ваше настроение. На этой неделе будут как взлеты, так и падения. Однако вам точно не стоит посыпать голову пеплом и сожалеть о прошлом.

Рак

На этой неделе вас ждет повышение или заманчивое предложение. Побалуйте себя чем-то особенным, воплотите в жизнь свою мечту. А когда поймете, что готовы покорять новые вершины - начинайте строить амбициозные планы.

Лев

Карты Таро указывают на то, что ваша жизнь может измениться к лучшему. Откажитесь от старых методов, творческий подход к решению проблем поможет вам добиться успеха. Доверяйте своей интуиции, все получится.

Дева

На этой неделе вам помогут решительные действия и осознанный выбор. Если вы одиноки - Вселенная даст вам шанс встретить свою любовь. Кроме этого, вас ждет встреча со старым другом.

Весы

Вам срочно нужно найти баланс между работой и отдыхом. Также обратите внимание на свое здоровье, следите за питанием и откажитесь от вредных привычек. Отложите дела второстепенной важности, займитесь собой.

Скорпион

У вас есть шанс начать все заново и добиться успеха. Карты указывают на то, что в ближайшие дни вы можете покорить самую высокую вершину. Однако есть риск того, что вы оступитесь из-за своих же страхов.

Стрелец

На этой неделе вам стоит решиться на крупные покупки. Не жалейте денег и сделайте то, что давно планировали. Если же вы пока не готовы к тратам, займитесь тем, что принесет пользу окружающим.

Козерог

В отношениях с вашей второй половинкой и даже родственниками могут возникнуть разногласия. Не думайте, что все удастся решить без вашего желания найти компромисс. Неделя будет непростой, однако вы сможете со всем справиться.

Водолей

Вас ждет очень много поводов для радости. И если вам покажется, что чудес недостаточно, вам стоит привлечь их самостоятельно. Устройте праздник для себя и своих близких.

Рыбы

Неожиданные новости могут вас приятно удивить. Не переживайте, они лишь кажутся пугающими. На самом деле они принесут лишь счастье, вы убедитесь в этом ужескоро.