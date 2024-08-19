Таро-гороскоп на неделю: У Козерогов начнется новая жизнь, а Рыбы поплатятся за ошибки

Овен

На этой неделе вам важно задуматься о стратегиях, которые помогут защитить и увеличить ваше богатство в будущем. Изучите все варианты, заручитесь поддержкой и составьте четкий план. Эти дни будут судьбоносными.

Телец

Сосредоточьтесь на чем-то одном, вам нудно выбрать всего одну ключевую цель. Возможно, она затронет сферу вашего здоровья или же финансов. В любом случае, сфокусируйтесь на этом деле и постарайтесь игнорировать все остальное.

Близнецы

Карты Таро указывают на то, что вам стоит проявить больше усилий. Вы сможете решить свои проблемы, однако учтите и то, что все они лишь ступенька к вашему будущему. Вам нужно готовиться к грандиозным переменам.

Рак

На этой неделе вам нужно проявить отзывчивость и заботу. Поделитесь своим временем, не жалейте добрых слов и поступков. Если вы сумеете помочь тем, кто в этом нуждается, вскоре вас наградит судьба.

Лев

Оцените свои достижения и подумайте о том, где вы ошиблись. Пришло время многое переосмыслить и провести переоценку ценностей. Подумайте, как вы можете привлечь в свою жизнь успех, все получится.

Дева

Карты Таро сулят вам интересную неделю. Вы сможете правильно распорядиться своим временем, прислушивайтесь к интуиции и обязательно анализируйте то, что с вами случится. Вы сможете найти ответы на все вопросы.

Весы

Не забывайте о том, что во всем важна гармония. Сохраняйте гармонию и не позволяйте какой-то из сфер вашей жизни устроить дисбаланс. Составьте план дел и придерживайтесь своей же стратегии, а все ненужное попросту игнорируйте.

Скорпион

Вас ждут важные события. На этой неделе вы можете отправиться в командировку или просто путешествие. Перед вами откроются новые возможности, обязательно ими воспользуйтесь, такой шанс выпадает нечасто.

Стрелец

Карты Таро советуют вам не отсиживаться в тени. Вам стоит выйти на свет и громко о себе заявить. Посещайте важные мероприятия и общайтесь с влиятельными людьми. Кроме этого, не забывайте о посиделках с друзьями.

Козерог

Вас ждут путешествия и приключения. Если вы еще не знаете, чем заняться в ближайшие дни, попробуйте рискнуть или же наконец-то воплотить в жизнь свою мечту. Ваша жизнь наполнится яркими красками, если вы решитесь на перемены.

Водолей

Сосредоточьтесь на уюте дома. На этой неделе вам стоит уделить максимум времени не работе и делам, которые не приносят вам радость, а своим отношениям - как с близкими, так и с друзьями.

Рыбы

Оглянитесь, вам стоит многое проанализировать. Скорее всего, вы упустили что-то важное. Пришло время признать ошибки и составить новый план. Не критикуйте себя, просто сделайте выводы.