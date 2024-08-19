RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Таро-гороскоп на неделю: У Козерогов начнется новая жизнь, а Рыбы поплатятся за ошибки

Таро-гороскоп на неделю (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя, с 19 по 25 августа, готовит много интересных событий. Козерогам стоит довериться урагану перемен, а Рыбам нужно признать свои ошибки. А Скорпионов ждут важные события.

Что Таро-гороскоп на неделю сулит каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Овен  

На этой неделе вам важно задуматься о стратегиях, которые помогут защитить и увеличить ваше богатство в будущем. Изучите все варианты, заручитесь поддержкой и составьте четкий план. Эти дни будут судьбоносными. 

Телец  

Сосредоточьтесь на чем-то одном, вам нудно выбрать всего одну ключевую цель. Возможно, она затронет сферу вашего здоровья или же финансов. В любом случае, сфокусируйтесь на этом деле и постарайтесь игнорировать все остальное.

Близнецы  

Карты Таро указывают на то, что вам стоит проявить больше усилий. Вы сможете решить свои проблемы, однако учтите и то, что все они лишь ступенька к вашему будущему. Вам нужно готовиться к грандиозным переменам.

Рак  

На этой неделе вам нужно проявить отзывчивость и заботу. Поделитесь своим временем, не жалейте добрых слов и поступков. Если вы сумеете помочь тем, кто в этом нуждается, вскоре вас наградит судьба.

Лев 

Оцените свои достижения и подумайте о том, где вы ошиблись. Пришло время многое переосмыслить и провести переоценку ценностей. Подумайте, как вы можете привлечь в свою жизнь успех, все получится. 

Дева  

Карты Таро сулят вам интересную неделю. Вы сможете правильно распорядиться своим временем, прислушивайтесь к интуиции и обязательно анализируйте то, что с вами случится. Вы сможете найти ответы на все вопросы.

Весы  

Не забывайте о том, что во всем важна гармония. Сохраняйте гармонию и не позволяйте какой-то из сфер вашей жизни устроить дисбаланс. Составьте план дел и придерживайтесь своей же стратегии, а все ненужное попросту игнорируйте. 

Скорпион  

Вас ждут важные события. На этой неделе вы можете отправиться в командировку или просто путешествие. Перед вами откроются новые возможности, обязательно ими воспользуйтесь, такой шанс выпадает нечасто.

Стрелец  

Карты Таро советуют вам не отсиживаться в тени. Вам стоит выйти на свет и громко о себе заявить. Посещайте важные мероприятия и общайтесь с влиятельными людьми. Кроме этого, не забывайте о посиделках с друзьями.

Козерог  

Вас ждут путешествия и приключения. Если вы еще не знаете, чем заняться в ближайшие дни, попробуйте рискнуть или же наконец-то воплотить в жизнь свою мечту. Ваша жизнь наполнится яркими красками, если вы решитесь на перемены.

Водолей  

Сосредоточьтесь на уюте дома. На этой неделе вам стоит уделить максимум времени не работе и делам, которые не приносят вам радость, а своим отношениям - как с близкими, так и с друзьями. 

Рыбы  

Оглянитесь, вам стоит многое проанализировать. Скорее всего, вы упустили что-то важное. Пришло время признать ошибки и составить новый план. Не критикуйте себя, просто сделайте выводы. 

К слову, ранее мы уже рассказывали, как Полнолуние повлияет на каждый знак Зодиака.

Кроме этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака смогут забыть обо всех проблемах.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопГороскоп ТароАстрология