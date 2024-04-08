Таро-гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака феерически повезет

Новая неделя (с 8 по 14 апреля) может оказаться судьбоносной для представителей некоторых знаков Зодиака. Карты Таро сулят как успех, так и скандалы. Кому-то пора готовиться к счастливым поворотам судьба, а кому-то стоит быть осторожнее.

Что сулит таро-гороскоп для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Вас ждет неделя подведения итогов. Вы сможете получить награду за свои старания и насладиться результатом работы.

Однако если вы плыли по течению и ничего не делали, то едва ли стоит ждать наград. Будьте осторожны в разговорах с родственниками, возможны скандалы.

Телец

В ближайшие дни у вас появиться возможность улучшить отношения с руководством. Кроме этого, ждите приятных сюрпризов. Возможно, вы сможете сорвать куш.

Не забывайте о своем здоровье, обращайте внимание на сигналы, которые подает ваш организм. Не жалейте денег на поход к врачу, это действительно важно.

Близнецы

Эта неделя даст вам возможность улучшить связь с родственниками. Постарайтесь не наговорить того, о чем пожалеете. Проявите терпение и тогда вы сможете помириться с теми, кто вас любит.

Также не бойтесь своих амбиций, заявите о себе. На работе вы сможете добиться успеха, важно лишь начать действовать.

Рак

Вы сможете получить ответ на вопрос, который вас так давно беспокоил. Однако есть вероятность того, что это дастся непросто. Будьте готовы к упорному труду.

После напряженных будней обязательно отдохните и проведите время с любимым человеком. Если же у вас еще нет второй половинки, отправьтесь на прогулку с друзьями.

Лев

Карты Таро обещают вам успех. Вы сможете выгодно распорядиться своими финансами, а также получить интересное предложение.

Не спешите отказываться от авантюр, удача будет на вашей стороне. Также вас ждут романтические приключения, которые подарят массу приятных впечатлений.

Дева

Не бойтесь проблем, вам нужно взглянуть в глаза своим страхам. Если волнения будет слишком много - заручитесь поддержкой опытного и мудрого человека.

Откажитесь от вредных привычек и постарайтесь улучшить свой образ жизни. Распоряжайтесь своим временем с умом, не тратьте его на глупости.

Весы

Пришло время волевых решений. Будьте новаторами и первопроходцами, эта неделя может стать вашим звездным часом.

Однако не взваливайте на себя слишком много. Постарайтесь избежать выгорания, во всем нужен баланс, это касается и отдыха.

Скорпион

Карты Таро советуют вам начинать ценить друзей. Кто-то из вашего близкого окружения может вас приятно удивить. Отвечайте взаимностью на все добрые поступки.

Также не спешите сжигать мосты и вычеркивать из своей жизни людей, с которыми возникло недопонимание. Порой стоит быть терпимее.

Стрелец

Вас ждет редкий шанс, который дается не всем и очень нечасто. Постарайтесь его не упустить. Возможность изменить жизнь поможет вам добиться желаемого.

Проявите лидерские качества и возьмите на себя обязательства. Так вы сможете получить одобрение начальство и, быть может, даже новую должность.

Козерог

Вполне вероятно, что новая неделя позволит вам забыть о грусти. Расправьте крылья и наслаждайтесь жизнью, ничего вас не потревожит.

Если же вам хочется авантюр и приключений - задумайтесь о собственном деле. Бизнес и торговля могут оказаться неплохой идеей.

Водолей

Постарайтесь быть честными, с собой и всеми вокруг. Обман и интриги приведут лишь к ссорам и проблемам. Едва ли вы хотите погрязнуть в склоках.

Займитесь спортом и не ленитесь. Физические нагрузки помогут вам отвлечься и научиться себя контролировать.

Рыбы

Вас ждет неделя судьбоносных встреч. На вашем пути могут оказаться люди, которые станут либо вашими друзьями, либо надежными партнерами.

Принимайте решения быстро и без промедлений. Доверьтесь своей интуиции и не бойтесь ошибиться.