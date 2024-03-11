Таро-гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака ждать счастья, а каким - беды

Новая неделя, с 11 по 17 марта, принесет некоторым знакам Зодиака большое счастье, но кому-то не повезет. Карты Таро сулят насыщенные дни, событий будет немало.
Что ждет именно вас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times.
Вас ждет плодотворная неделя. Помимо успехов на работе вы сможете встретиться с важным человеком. И тогда возможно начало старой дружбы. Однако будьте внимательны к своему здоровью, питанию и избегайте сильных нагрузок.
Не бойтесь браться за новые проекты, действуйте активно. Будьте готовы к переменам, верьте в себя и не убегайте от трудностей. Вы способны на многое.
Используйте выгодные возможности, вас ждет удача в любви, на работе и с финансами. Самое главное - будьте терпеливы с любимым человеком и осторожны в новых деловых отношениях.
Не отказывайтесь от сверхурочной работы, награда будет щедрой. А если кто-то начнет с вами спорить или соперничать - постарайтесь не реагировать. Будьте выше всех склок и выяснений отношений.
Новая неделя подарит вам нечто невероятное. Вы сможете встретить человека, который станет любовью всей вашей жизни. Если же вы уже нашли своего партнера - новый знакомый станет хорошим другом или надежным союзником на работе.
Отправляйтесь в путешествие, обязательно найдите время для отдыха. В этом вам поможет оптимизация графика, некоторые обязанности стоит поручить кому-то другому.
Вас ждет успех в карьере. Смело планируйте бюджет, начните думать о новой жизни. Вы сможете улучшить обстановку вокруг себя или даже решиться на покупку чего-то глобального.
Будьте готовы к компромиссам в семье и сохраняйте бдительность в романтических отношениях. Прибыль не должна вскружить вам голову. Помните о важном - о любви и честности.
Эта неделя будет непростой. Вы сможете доказать свою независимость, но это удастся не сразу. Впрочем, после этого вы насладитесь успехом и быстро забудете о проблемах.
Следите за своим питанием и не забывайте заботиться о своем организме. Берегите здоровье и не рискуйте собой ради авантюр. Кроме этого, постарайтесь сгладить острые углы в отношениях с любимым человеком.
Сохраняйте позитивный настрой, вы сможете легко справиться со стрессом. Переживать не стоит, все проблемы будут незначительными и никак вам не навредят.
Однако будьте осторожны с людьми, которые вам льстят. Делите все на два и прислушайтесь к совету старого друга. Мудрый человек поможет вам не ошибиться.
Оптимизм и уверенность - ваши ключи к успеху на этой неделе. Не опускайте руки и идите вперед. Вас ждет серьезный прорыв, важно лишь не остановиться в шаге от него.
Помимо этого, вас приятно удивят новые знакомства. Слушайте, но говорите поменьше, сохраните свои секреты в тайне. А вот то, что вам скажут, окажется очень ценной информацией.
На этой неделе вы сможете сорвать куш. Шальные деньги станут для вас приятной и очень важной неожиданностью. Тратьте их с умом, но не жалейте на себя и свои мечты.
Позитивные перемены помогут вам забыть о плохом. Пригласите свою вторую половинку в путешествие или же устройте спонтанный ужин, на которой можно пригласить лучших друзей.
Будьте открыты ко всему новому. Пробуйте все, что вам интересно. Если вам предложат новую работу или же пригласят в гости в другой город - не отказывайтесь сразу, подумайте несколько раз.
Ведите активный образ жизни, ешьте здоровую пищу. Также вы можете записаться на курсы или найти новое хобби.
Гармония и удовлетворение - такой будет эта неделя. Вы сможете создать радостную атмосферу дома. Однако будьте осторожны с романтическими отношениями на работе, служебный роман весьма рискован.
Кроме этого, уделите время делам, которые вы упорно игнорировали. Возможно, вам стоит поговорить по душам с человеком, на которого вы затаили обиду.
Сохраняйте спокойствие и будьте готовы к неожиданным новостям от дальних родственников. Ваши лидерские качества помогут вам справиться с трудностями. Также вы сможете удачно рискнуть, главное - заранее все продумайте.
Начните приближаться к своей мечте, решайтесь на что-то глобальное. Перемены могут затронуть и ваш дом, возможно, вам придется начать ремонт.
Перед вам откроются новые возможности. Не теряйте решимость и будьте настойчивыми. Также вам стоит отвлечься от рутины, придумайте что-то интересное.
Будьте осторожны с крупными покупками. Откажитесь от импульсивных поступков. Прислушивайтесь к тому, что вам советует семья.
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