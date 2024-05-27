Таро-гороскоп на неделю: каким знакам очень повезет в последних числах мая

Овен

Постарайтесь не реагировать на провокации. Вам стоит сохранять спокойствие, только так вы сможете избежать скандалов на работе. Проблемы с начальством могут серьезно ударить по вашей репутации. А потому вместо выяснения отношений займитесь поиском душевного баланса.

Телец

Вас ждут невероятные достижения, победы и свершения подарят вам немало радости. Не отказывайтесь от приключений и авантюр, поражение вам точно не грозит. Однако постарайтесь не тратить слишком много денег, вскоре вам могут понадобиться серьезные финансовые вложения.

Близнецы

В последние дни мая вы получите неоценимый опыт. Развивайтесь и не стойте на одном месте, также уделяйте время своим друзьям. Общение с теми, кто разделяет вашу точку зрение, поможет вам найти правильное решение в непростой ситуации.

Рак

Вскоре ваш труд окупится. Карты Таро указывают на то, что вас ждут приятные сюрпризы. Знакомьтесь с новыми людьми и не забывайте составлять четкие планы. Стратегия и последовательность помогут вам добиться успеха.

Лев

Будьте осторожны, назревает буря. Отношения с любимым человеком могут быть омрачены недопониманиями. Постарайтесь не наделать глупостей. Вы сможете подобрать правильные слова, если выдохнете и не будете рубить с плеча.

Дева

Новая неделя будет испытывать вас на прочность. Вам придется бороться с соблазнами, а также помочь тем, кто попросит поддержки. Не жалейте сил и добрых слов. Помните об эффекте бумеранга, хорошие поступки точно к вам вернутся.

Весы

Удача вам улыбнется уже в ближайшие дни. Карты Таро обещают вам романтику и счастье. Обязательно поговорите по душам с теми, кто вас ценит и любит. Укрепляйте семейные связи, они очень важны.

Скорпион

Прислушайтесь к своей интуиции и не торопитесь с решениями. Вам стоит научиться принимать недостатки людей, которые вас окружают. Никто не идеален, и когда вы это поймете, вам станет куда легче жить.

Стрелец

Карты Таро обещают вам немало приятных сюрпризов. Займитесь поиском новых увлечений и старайтесь проводить как можно больше времени вне дома. Вы получите возможность закрутить романтические отношения или же начать какое-то грандиозное дело.

Козерог

Поверьте в свои силы. Не соглашайтесь на минимум и всегда требуйте большего. Однако не теряйте бдительность. Карты Таро советуют вам следить за своими вещами, вы рискуете потерять что-то очень важное. Скорее всего, речь идет о документах, ценностях или деньгах.

Водолей

Не затягивайте с решением важных дел. Постарайтесь распланировать свои будни так, чтобы выходные прошли спокойно и размеренно. Вам стоит позаботиться о себе и своем досуге. Ставьте себя на первое место.

Рыбы

Не пытайтесь спрятаться от проблем. Посмотрите своим страхам в глаза. Только тогда вы сможете добиться успеха. Карты Таро советуют вам приложить максимум усилий и не сдаваться на половине пути.