Таро-гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака найдут счастье всей своей жизни

Следующая неделя, с 22 по 28 апреля, будет очень насыщенный. Представителям одних знаков Зодиака очень повезет, а других - накроют проблемы.

Что сулит гороскоп-таро на неделю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Эта неделя вас приятно удивит. Вы сможете получить заслуженную награду за все свои старания. Однако не стоит ждать подарков судьбы, если вы плыли по течению и не боролись за счастье.

Воздержитесь от споров, не стоит доказывать свою правоту, даже если вы знаете, что точно познали истину. Порой стоит промолчать и сгладить ситуацию. Скандалы и ссоры не помогут вам добиться успеха.

Телец

Вас ждут интересные новости. Вполне возможно, что вскоре вам предложат интересный проект на работе. Не бойтесь брать на себя важные задачи.

Кроме этого, вы сможете решить свои проблемы со здоровьем. Не затягивайте с походом к врачу и не жалейте на себя денег.

Близнецы

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Скорее всего, вы сможете придумать оригинальное решение какой-то сложной задачи. Обязательно поделитесь мнением с коллегами и единомышленниками.

Не позволяйте стрессу и усталости испортить ваше настроение. Найдите то, что вас успокаивает. И не забудьте провести время со своей семьей.

Рак

Постарайтесь примириться с теми, кто в прошлом вас обидел. Найдите в себе силы и будьте выше всех негативных мыслей. Если вы сумеете зарыть топор войны, вас ждет приятный сюрприз.

Однако в отношениях с вашей второй половинкой не бойтесь говорить о своих чувствах. Конечно, компромиссы важны, однако не позволяйте себя сломать. В остальном неделя будет наполнена позитивом.

Лев

Вас ждут новые возможности. Карты Таро указывают на то, что приятные подарки смогут поднять вашу самооценку и помочь вам определиться со своим будущим.

Готовьтесь к судьбоносным встречам. Не бойтесь знакомиться с людьми и соглашайтесь на авантюры. Приключения и путешествия подарят вам немало радости.

Дева

Эта неделя поможет вам избавиться от секретов и проблем. Честно говорите о том, что думаете, и не пытайтесь лгать.

Также вам стоит позаботиться о своем здоровье. Проведите как можно больше времени на природе, дышите свежим воздухом и чаще отдыхайте.

Весы

Примите все перемены, которые могут казаться слишком внезапными. Контрастный душ порой полезен. В таком состоянии вы можете многое переосмыслить.

Однако не переживайте, стресс не омрачит всю неделю. Вы будете радоваться и наслаждаться жизнью. Кроме этого, вас ждет успех с финансами.

Скорпион

Не игнорируйте свои маленькие успехи. Награждайте себя за победы, пусть даже они не и не кажутся вам очень глобальными. Во всем лучше начинать с малого.

Постарайтесь отвлечься на романтические приключения. Карты Таро указывают на то, что их будет немало.

Стрелец

Вы сможете кардинально изменить свою жизнь. Однако поначалу вам покажется, что все происходит слишком быстро. Не позволяйте страху сбить вас с пути.

Ищите возможности для роста и не зацикливайтесь на прошлом. Возможностей начать все с нуля будет немало. Важно лишь не упустить столь редкие шансы.

Козерог

Пришло время расправить крылья. Дайте волю своим желаниям и не бойтесь ошибаться. Все куда лучше, чем вам кажется.

Найдите то, что приносит вам радость. И не пытайтесь взвалить на себя слишком много задач. Не забывайте об отдыхе.

Водолей

Будьте острожны во всем, что касается финансов. Вы можете ошибиться и сильно об этом пожалеть. Не позволяйте врагам и мошенникам выбить почву из-под ваших ног.

Начинайте с малого, составьте план и действуйте обдуманно. Четкая стратегия вам поможет. И вам точно стоит заручиться поддержкой друзей.

Рыбы

Вас ждут глобальные свершения. Возможно, у вас появится возможность улучшить свое финансовое положение.

Однако для этого стоит набраться смелости. Говорите о своих желаниях и не бойтесь отказа. Кроме этого, не забывайте о том, как важен упорный труд, это действительно поможет на пути к счастью.