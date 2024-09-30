Таро-гороскоп на неделю: кто найдет любовь всей жизни, а кому готовиться к неприятностям

Овен

Готовьтесь к неожиданным знакомствам. На этой неделе вы можете встретить немало новых людей. Если вы не любите общение и шумные компании, то это, конечно же, может вам не понравиться. Однако дайте себе еще один шанс - в ближайшие дни вам очень нужно взаимодействовать с людьми.

Телец

На этой неделе вам стоит проявить альтруизм и щедрость. Помогите тем, кто просит об этом именно у вас. Пора задуматься о балансе и том, почему Вселенная к вам так добра. Скорее всего, пришло время отплатить тем же и утвердить так называемый "кармический закон".

Близнецы

Карты Таро сулят вам немало веселья и радости. На этой неделе вы сможете оказаться в центре внимания, и вам это понравится. Не тратьте все свое время на отдых и развлечения, вам стоит заняться делами и воспользоваться своим даром убеждения в общении с коллегами.

Рак

На этой неделе вам стоить проявить мудрость и готовиться к компромиссам. Не стоит отказываться от мечты, если она не сбывается прямо здесь и прямо сейчас. Возможно, вам стоит изменить подход или же заручиться поддержкой более влиятельных напарников.

Лев

Карты Таро сулят вам любовные приключения. Личная жизнь станет главной темой ближайших дней. Вы можете закрутить новый роман или же перевести свои отношения с человеком, который вам нравится, на более серьезный уровень. И это подарит вам немало счастья.

Дева

Новая неделя готовит для вас немало перемен. Пришло время выяснить, чего вы хотите на самом деле и есть ли те, кто мешает вам добиться желаемого. Скорее всего, придется начать непростой разговор. Сохраняйте спокойствие и не спешите с выводами.

Весы

На этой неделе в вашей жизни появится человек, которому вы очень нужны. И речь идет не только о поддержке. Скорее всего, судьба сведет вам с тем, кто окажется вашей родственной душой. Цените этот редкий шанс, не всем так сильно везет.

Скорпион

Эта неделя принесет вам немало размышлений. Вероятно, вы решите начать что-то с чистого листа. Не бойтесь делать первые шаги и пробовать себя в том, что пугает и настораживает. Помните, что вы способны одолеть любые преграды.

Стрелец

На этой неделе постарайтесь не обострять конфликты. Вам стоит задуматься о внутренней гармонии, которую вы могли потерять. Настраивайтесь на позитив и не зацикливайтесь на плохом.

Козерог

На этой неделе ваши мечты об идеальных отношениях могут стать реальностью. Это коснется как дружбы, так и любовных приключений. Карты Таро сулят вам немало поводов для радости, готовьтесь к приятным сюрпризам.

Водолей

Эта неделя будет непростой. Вам стоит обращать внимание на детали и мелочи, даже если они кажутся незначительными. Не позволяйте себе потерять что-то важной из-за банальной невнимательности.

Рыбы

Карты Таро советуют вам решиться на что-то грандиозное. Помните о том, что не все желания могут воплощаться в жизнь по щелчку пальца. Не опускайте руки раньше времени, чудеса уже рядом.