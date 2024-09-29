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Эти знаки Зодиака получат награду от Вселенной. Карты Таро назвали главных везунчиков понедельника

Воскресенье 29 сентября 2024 21:02
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Эти знаки Зодиака получат награду от Вселенной. Карты Таро назвали главных везунчиков понедельника Каким знакам Зодиака повезет в понедельник (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

В этот понедельник, 30 сентября, представители четырех знаков Зодиака могут получить очень щедрую награду. Таро-гороскоп сулит особые сюрпризы, благодаря которым они снова поверят в чудо.

Каким знакам Зодиака ждать подарков от понедельника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Весы

В понедельник вам не придется сидеть без дела. Этот день будет особенным и даже волшебным. Вы сможете многое узнать и понять, эти знания станут настоящим откровением. Распоряжайтесь новой информацией мудро и без спешки, она поможет вам получить щедрую награду от Вселенной.

Рыбы

Последний понедельник этого сентября будет интересным. Карты Таро сулят вам редкий шанс. Вселенная решила вам помочь, и если вы точно знаете, что готовы к переменам - начинайте действовать. Начало новой жизни станет для вас настоящей наградой, будьте за это благодарны тем, кто вам поможет.

Близнецы

Карты Таро сулят вам очень хорошие новости. В понедельник вы сможете понять, что удача на вашей стороне, и это не просто так. Вселенная решила наградить вас и уберечь от ошибок, а потому действуйте смело и без сомнений. Получится все, важно верить в себя и чудеса.

Стрелец

Вас ждет настоящий прилив сил. В понедельник Вселенная поможет вам решить сложную проблему и заложить первый фундамент вашей новой жизни. Не игнорируйте важные знаки и старайтесь приложить максимум усилий для достижения желаемого.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака попрощаются с "черной" полосой.

Помимо этого, недавно астролог ответила, почему Кэти Перри и Орландо Блум до сих пор не сыграли свадьбу.

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