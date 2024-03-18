Таро-гороскоп на неделю: кто начнет новую жизнь, а кто - утонет в проблемах

Таро-гороскоп на неделю (с 18 26 марта) приготовил немало перемен. Представителям одних знаков Зодиака повезет, они смогут начать все с чистого листа. А другим стоит готовиться к проблемам.

Что сулит таро-гороскоп для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Для вас новая неделя будет полна радости и удачи. Ваша жажда перемен приведет к результату, о котором вы так давно мечтали. На работе вас ждет напряженный, но очень продуктивный период.

В романтической сфере возможны новые знакомства и связи. Возьмите на себя инициативу в решении разногласий. Не ждите мгновенного решения проблем, работайте над ними и не ленитесь.

Телец

Вам стоит проявить терпение. Не торопите события и ждите удачного момента, вскоре подвернется прекрасная возможность. Все счастливые случайности точно поднимут ваше настроение.

На этой неделе вам стоит задуматься о том, что вы хотите в себе изменить. Откажитесь от вредных привычек, попробуйте что-то новое и полезное. Также не забывайте уделять время родственникам и почаще устраивайте семейные посиделки.

Близнецы

Ваша стойкость станет ключом к успеху. Тяжелый труд будет вознагражден похвалой и финансами, соответствующими вашим ожиданиям. ВЫ сможете купить желаемые вещи, не отказывайте себе в этом.

Кроме этого, восстановливайте связи и первыми начните примирение с тем, кого цените. Разногласия не должны стать причиной разрыва отношений. Уделите время поиску компромиссов, иначе проблемы накроют вас с головой.

Рак

Вы сможете насладиться спокойствием. Порой стоит отдаться течению и попросту расслабиться. Это неделя подарит вам именно такую возможность, откажитесь от важных переговоров и не пытайтесь успеть все и сразу.

Если вы планировали путешествие, сейчас самое время для нового приключения. Но будьте осторожны с вопросами, которые касаются крупных финансовых вложений.

Лев

Будьте сосредоточены и готовы воспользоваться своим планом "Б". Возможны непредвиденные обстоятельства, из-за которых вам придется принимать важные решения буквально на ходу.

Постарайтесь не довериться мошенникам. Прислушивайтесь к советам друзей и близких, а также доверьтесь интуиции. А вот в любви вам повезет, ждите приятных сюрпризов.

Дева

Незначительные проблемы на этой неделе вряд ли приведут к глобальнім негативным последствиям. Вскоре все решится и вы сможете заняться организацией какого-то важного события.

Возможно, вас ждут приятные хлопоты, связанные со скорым пополнением в семье. А одиноким Девам стоит сконцентрироваться на работе, постарайтесь не ошибиться, вам доверят что-то важное.

Весы

Вас ждет прилив позитивной энергии. Вы будете срывать с неба звезды и познакомитесь с очень интересными людьми. Конечно же, чтобы встретить нового человека, вам стоит выйти за пределы своего дома и найти компанию.

В карьере возможен неожиданный поворот. Если вы будете верить в свои силы, то получите повышение. Если же вы опустите руки, готовьтесь к ссорам с коллегами и спорам с начальством.

Скорпион

Ждите хороших новостей, эта неделя точно вам их подарит. Настраивайте себя лишь на позитив, а плохие мысли пора гнать прочь. Не тоните в омуте воспоминаний и сожалений, это мешает вам двигаться вперед.

Вы сможете насладиться романтическими приключениями, приятными разговорами и заботой. Вероятно, дружба с человеком, который вам симпатичен, может перерасти в серьезные отношения.

Стрелец

На этой неделе вам потребуется терпение и дипломатичность. На работе возможны разногласия с коллегами, но вам удастся их преодолеть. Самое главное - "бейте" фактами и аргументами, не лгите и стойте на своем, если точно верите в свою правоту.

Откажитесь от перемен и авантюр. Вам стоит перенести важные дела, так как есть шанс провала. И если вы сумеете переждать бурю, она вас не заденет.

Козерог

Вас ждет неделя новых возможностей и достижений. На работе с головой накроет успех, вы наконец-то сможете реализовать свои идеи. Кроме этого, у вас появится четкий план, кто-то поможет вам мудрым советом.

Вспомните свои мечты и подумайте, почему они не стали реальностью. Возможно, пора приложить усилия или же сменить вектор. Составьте список новых целей.

Водолей

Вам потребуется целеустремленность и настойчивость. На работе вас ждет много задач, но вы сможете их все выполнить, если не будете отвлекаться на пустяки.

Откажитесь от импульсивных поступков, это касается и покупок. Не стоит спорить с любимым человеком, поиски истины приведут лишь к скандалам. Постарайтесь держать себя в руках.

Рыбы

Вас ждет период отдыха и расслабления. На работе все будет спокойно, и вы сможете посвятить время себе и своим интересам. Сделайте то, о чем давно мечтали.

В отношениях с вашей второй половинкой возможны проблемы. Не стоит проверять чувства на прочность, если вы что-то подозреваете - спросите напрямую. Интриги вам не помогут.