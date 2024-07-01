Таро-гороскоп на неделю: Девы вляпаются в неприятности, а Рыбам улыбнется удача

Первая неделя июля, с 1 по 7 число, готовит сюрпризы для Рыб, Тельцов и Львов. Однако удача улыбнется не всем.
Что сулит Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times.
Эта неделя будет наполнена возможностями для карьерного роста. Ваша целеустремленность и практичность помогут вам добиться успеха. Не бойтесь делиться своими идеями и отстаивать свою точку зрения. Однако будьте осторожны с необдуманными тратами, это сильно ударит по вашему кошельку.
Проведите время с близкими, покажите им свою любовь и заботу. Если вы одиноки, отправляйтесь на прогулки, у вас будет шанс найти свою любовь. Если же у вас уже есть вторая половинка, то не забывайте уделять внимание своему партнеру, чтобы сохранить гармонию в отношениях.
Не бойтесь трудностей, вы сможете добиться желаемого. Кроме этого, вы можете получить очень приятный сюрприз. Избегайте стресса и вредных привычек, они могут пагубно отразиться на вашем здоровье. Также вы можете задуматься об отдыхе, отправьтесь в путешествие.
У вас есть все шансы добиться успеха на работе, однако не спешите тратить прибыль. Будьте осторожны, не принимайте все предложения, взвешивайте "за" и "против". Не стоит доверять тем, кто этого не заслуживает.
Сохраняйте баланс между работой и личной жизнью, дисбаланс в вашей жизни может привести к проблемам. Избегайте ненужных споров с близкими, они не помогут вам найти правду. Ищите компромиссы и не позволяйте скандалам испортить всю неделю.
Вы можете закрутить роман с коллегой. Несколько раз подумайте, готовы ли вы к возможным последствиям. Также возможны расходы, спонтанные траты могут вас огорчить. Однако вы сможете удерживать свое финансовое положение на плаву.
Вы можете получить премию или щедрый подарок. Ваши старания наконец-то заметят, это принесет радость. Однако в отношениях с родственниками или друзьями возможны разногласия. Не стоит задирать нос.
Эту неделю спасет чудо, которое поможет вам избавиться от проблем. Устройте романтический ужин для своего любимого человека. Если же вы одиноки - пришло время решиться на свидания, доверьтесь судьбе.
Новые карьерные возможности подарят вам веру в свои силы. Разделите свой успех с теми, кто помогал вам добиться таких высот. А в личной жизни ждите сюрпризов. Возможно, вы встретите свою судьбу.
Спонтанное путешествие может стать незабываемым приключением. Не отказывайтесь от авантюр. Решитесь на что-то грандиозное, карты Таро сулят вам начало новой и очень интересной главы вашей жизни.
Сохраняйте позитивный настрой, эта неделя вас приятно удивит. Вы сможете улучшить свое финансовое положение. Однако не забывайте об отдыхе. Встреча с друзьями поможет отвлечься от рутины.
К слову, ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака не суждено быть вместе.
Помимо этого, недавно стало известно, когда будет Ретроградный Сатурн и кому стоит опасаться кармического удара.