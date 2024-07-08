Таро-гороскоп на 9 июля: Близнецы получат премию, а Овны - хорошие новости

Овен

Вам выпала карта "Умеренность". Вы получите хорошие новости, однако постарайтесь быстро подстроиться под ситуацию. Порой вы теряете шанс на счастье лишь из-за медлительности.

Телец

Вам выпала "Четверка Мечей". Не сдавайтесь, вскоре все получится. Верьте в себя и не пытайтесь сбежать от проблем. Все будет хорошо.

Близнецы

Вам выпала карта "Четверка Пентаклей". Вам нужно начать ценить то, что вы имеете. На работе можете ждать похвалы, начальство приятно удивит. Возможно, речь идет даже о премии.

Рак

Ваша карта на 9 июля - "Императрица". Позаботьтесь о тех, кто рядом с вами. Пришло время подумать не только о себе, а еще и о близких. Помогите им.

Лев

Вам выпала карта "Двойка Пентаклей". Постарайтесь удерживать баланс. Вы могли слишком увлечься чем-то, что приносит ущерб другим сферам вашей жизни.

Дева

Ваша карта на вторник - "Смерть". Однако вам точно не стоит бояться. Это значит, что в вашей жизни произойдет настоящее чудо, которое подарит немало радости и счастья.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Справедливость". В этот день вы сможете добиться желаемого, однако придется потрудиться. Приложите максимум усилий и не ленитесь.

Скорпион

Ваша карта на 9 июля - "Семерка Пентаклей". Дайте себе немного времени. Не спешите, если уже понимаете, что устали. Возьмите выходной.

Стрелец

Вам выпала карта "Десятка Жезлов". Признайте свои ошибки, это важно. Смелость и честность, а также разумная критика с желанием изменить мир к лучшему - эти качества вам помогут добиться высот.

Козерог

Вам выпала карта "Королева Пентаклей". Не стоит испытывать свою вторую половинку недоверием. Если вы готовы к чему-то серьезному - скажите об этом.

Водолей

Вам выпала карта "Паж Кубков". Вы сможете получить то, чего так давно хотели. Однако нужно лишь дождаться. Вселенная испытывает вас не просто так.

Рыбы

Ваша карта на вторник - "Колесница". Не стоит оглядываться в прошлое. Вам нужно начать смотреть лишь вперед, это поможет забыть обо всем плохом.