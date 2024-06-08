Таро-гороскоп на 9 июня: Девы встретят врага, а Рыбы насладятся жизнью

Овен

Вам выпала карта "Звезда". И это значит, что пора начать думать о своих мечтах. Не забывайте о своих желаниях и найдите возможность сделать себя счастливее.

Телец

Вам выпала карта "Жрица". Постарайтесь отказаться от шумных вечеринок и больших компаний. В воскресенье вам стоит провести побольше времени в одиночестве и сконцентрироваться на своих мыслях.

Близнецы

Вам выпала карта "Десятка Жезлов". Не жалейте денег на саморазвитие и маленькие радости, которые поднимут ваше настроение. Цените себя и научитесь принимать свою личность, так вы сможете стать счастливее.

Рак

Ваша карта на 8 июня - "Королева Кубков". Не бойтесь подарков от судьбы, позвольте положительной энергии навести порядок в вашей жизни. Подумайте о своем будущем, пришло время составить новый план.

Лев

Вам выпала карта "Шестерка Мечей". А это значит, что в воскресенье вы сможете завершить дело, которое казалось очень сложным и даже проблемным. Переворачивайте эту главу и дайте себе вздохнуть с облегчением.

Дева

Вам выпала карта "Тройка Мечей". В этот день вы можете встретить человека, который будет настроен не очень позитивно. Однако не давайте себя в обиду. Вы сможете осадить гнев и обуздать эмоции.

Весы

Ваша карта на воскресенье - "Шестерка Кубков". Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Если вам хочется развлечься и отдохнуть - не отказывайте себе во всем этом.

Скорпион

Вам выпала карта "Королева Мечей". Будьте сильными и решительными. Пришло время показать этому миру, на что вы способны. Не бойтесь привлекать внимание, вы сможете громко о себе заявить.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Восьмерка Мечей". В этот день вас очень удивит какое-то событие. Оно может быть связано с вашей личной жизнью или же с чем-то другим. В любом случае, это событие не будет плохим.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Иерофант". Откажитесь от проложенного пути, попробуйте что-то новое. Вполне вероятно, что 8 июня ваши убеждения могут поддать сомнению, и не безосновательно.

Водолей

Вам выпала карта "Паж Пентаклей". И это значит, что если вы давно планировали что-то сделать, но откладывали это из-за своей нерешительности, то больше медлить нельзя. Соберите всю волю в кулак и рискните.

Рыбы

Ваша карта на 8 июня - "Туз Кубков". Вы можете наслаждаться жизнью и позволить себе то, что обычно было под запретом. Дайте волю желаниям.