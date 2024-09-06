Таро-гороскоп на 7 сентября: Весы получат приятный сюрприз, а Близнецов настигнут ошибки из прошлого

Овен

В субботу вам очень повезет, однако при одном условии. Счастье ворвется в вашу жизнь, если вы сумеете во всем удерживать баланс. Не забывайте о карьере, однако уделите время друзьям и своей второй половинке.

Телец

Карты Таро советуют вам попробовать силы в новом проекте. Не бойтесь перемен, ловите удачный момент. Если вы рискнете, то результат может вас очень приятно удивить.

Близнецы

В этот день вас ждет интересная встреча с кем-то из вашего прошлого. Кроме этого, вы снова можете оказаться в ситуации, которая уже случилась ранее. Скорее всего, это произойдет не просто так, это будет кармическим уроком.

Рак

Берите все в свои руки. 7 сентября вы сможете многое изменить, если перехватите инициативу. Не бойтесь ответственности, вы со всем справитесь.

Лев

В субботу вам улыбнется удача, особенно если вы одиноки. Рядом с вами может оказаться человек, который станет вашей второй половинкой. Если же ваше сердце занято - готовьтесь к знакомству с новыми друзьями.

Дева

Карты Таро советуют вам не отказываться от предложений, которые вы можете получить в этот день. И даже если вы захотите посвятить все время отдыху, все же постарайтесь выделить несколько часов работе и карьерным взлетам.

Весы

Вас ждет очень приятный сюрприз. Кто-то из близких решил разделить с вами свое счастье, а потому озвучит хорошую новости. Кроме этого, вы можете помириться с давним другом.

Скорпион

7 сентября вы можете оказаться в эпицентре эмоционального урагана. Однако переживать не стоит, вы не пострадаете. Важно лишь помнить о том, что некоторые поступки стоит совершать лишь тогда, когда у вас нет даже 1% сомнений.

Стрелец

Не стоит грустить, этот день вас приятно удивит. Вы сможете понять, что туман наконец-то рассеивается, все проблемы останутся в прошлом. Начинайте новую жизнь.

Козерог

Проявите максимальную осторожность. В субботу вы можете сильно кого-то обидеть, а это приведет к скандалам. Ссоры испортят ваше настроение, а потому не обостряйте ситуацию, порой лучше промолчать.

Водолей

Карты Таро советуют вам зарыть топор войны. Не стоит напоминать о своих обидах, будьте мудрее. Вы сможете найти повод для примирения с теми, кто на самом деле очень много для вас значит.

Рыбы

Цените тех, кто рядом с вами. Не стоит отталкивать людей, которые стараются вам помочь. Вы можете сильно об этом пожалеть.