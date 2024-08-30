Таро-гороскоп на 31 августа: Близнецов ждет судьбоносная встреча, а у Овнов будет плохой день

Овен

В этот день вас могут настигнуть проблемы. Возникнут непонимания и появятся поводы для скандалов. Однако вы сможете все изменить, если возьмете себя в руки.

Телец

В субботу вам улыбнется удача. Вы сможете найти свой путь к счастью и понять, как действовать дальше. Кроме этого, у вас появится шанс исправить ошибки, которые вы совершали в прошлом.

Близнецы

31 августа вас ждут любовные приключения. Вы сможете найти свою вторую половинку, встреча с человеком, которого вы так долго ждали, подарит немало радости. А если ваше сердце уже кем-то занято - избранник вас приятно удивит.

Рак

Готовьтесь к продуктивному дню. Вам не стоит бездельничать, ведь вы получите шанс узнать что-то новое. Развивайтесь и не стойте на одном месте, только так вы добьетесь успеха.

Лев

Боритесь со своими внутренними демонами. В субботу вам не стоит зацикливаться на негативе, давать волю навязчивым идеям и поддаваться соблазнам. Направьте свою энергию в более правильное русло.

Дева

В субботу вы можете огорчиться, однако причиной неприятностей окажется ваше же недоверие. Не стоит закрываться от всего мира, если кто-то не оправдал ваши ожидания, настройтесь на волну позитива.

Весы

31 августа вам можно отправиться в путешествие или командировку. День идеально подойдет для приключений и новым знакомствам. Возможно, вы даже найдете нового друга.

Скорпион

Не огорчайтесь, если этот день не подарит вам хороших новостей или особенных сюрпризов. На самом деле вам повезло, ведь вы получите возможность отдохнуть от суеты и набраться сил перед новой неделей.

Стрелец

В субботу вам стоит подумать, достаточно ли вы отдаете, получая добро и позитив. Скорее всего, вам нужно обратить внимание на людей, которых вы обделяете своим вниманием.

Козерог

Не стройте слишком много планов, если у вас нет четкого осознания, что вы уверенно стоите на ногах уже здесь и сейчас. Это касается как карьеры, так и ваших отношений - вы можете испугать партнера множеством идей о вашем общем будущем.

Водолей

Проведите время со своей семьей. Возможно, вам нужен совет, попросите о нем у родственников. Мудрые слова и поддержка помогут вам решить все проблемы.

Рыбы

Начните оценивать события без лишних иллюзий. Порой вы сильно драматизируете, что приносит еще больше проблем. Не стыдитесь попросить о помощи и не бойтесь реальности.