Таро-гороскоп на 30 августа: Тельцы получат подарок от судьбы, а у Козерогов закончится "черная полоса"

Овен

Вам выпала карта "Влюбленные". Не позволяйте себя отвлекать от действительно важных вещей. Этот день стоит посвятить тому, что вы любите.

Телец

Ваша карта на 30 августа - "Десятка Пентаклей". Готовьтесь к хорошим новостям, вы можете получить щедрый подарок. Судьба решила наградить вас за все труды и старания.

Близнецы

Вам выпала карта "Четверка Мечей". В пятницу вы сможете генерировать невероятные идеи, важно лишь их записывать. Постарайтесь запомнить все, что придет вам на ум.

Рак

Ваша карта на пятницу - "Рыцарь Мечей". Вы сможете исполнить свою мечту, уже в этот день вы получите шанс на счастье. Важно лишь помнить о том, что для большого успеха стоит приложить большие усилия.

Лев

Вам выпала карта "Король Пентаклей". Желание помочь друзьям может вас сильно увлечь. Помните о том, что во всем важна мера. Порой стоит сбавить обороты.

Дева

Ваша карта на 29 августа "Король Жезлов". Вас ждет серьезный день. Вы сможете многого добиться, если проявите свои лидерские качества. Готовьтесь к грандиозным событиям.

Весы

Вам выпала карта "Восьмерка Пентаклей". Не стоит противиться урокам, которые для вас приготовила судьба. Вам нужно многому научиться и понять, что вы не всегда правы.

Скорпион

Ваша карта на пятницу - "Девятка Кубков". Уже в этот день вы получите ответ на очень важный вопрос. Вы сможете приблизиться к желаемому и наконец-то понять, что делать дальше.

Стрелец

Вам выпала карта "Умеренность". А это значит, что вам нужно набраться терпения. Сдерживайте эмоции и не ведитесь на провокации, кто-то пытается вас подставить.

Козерог

Вам выпала карта "Шестерка Жезлов". Не зацикливайтесь на неудачах. "Черная полоса" вскоре закончится, вы еще сможете насладиться жизнью. Все будет хорошо, уже очень скоро.

Водолей

Ваша карта на пятницу - "Семерка Мечей". Не торопитесь о себе рассказывать, особенно малознакомым людям. Кое-что все же стоит оставить в секрете.

Рыбы

Ваша карта на 29 августа - "Двойка Жезлов". Не торопитесь отказываться от дела, которое не принесло вам успех. Скорее всего, вам нужно найти причину, вы сможете все исправить.