Таро-гороскоп на 30 августа: Тельцы получат подарок от судьбы, а у Козерогов закончится "черная полоса"

В пятницу, 30 августа, Тельцы получат кое-что особенное, а Козероги смогут вздохнуть с облегчением. Однако Водолеям стоит быть осторожнее с незнакомцами.
Что сулит Таро-гороскоп на эту пятницу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Влюбленные". Не позволяйте себя отвлекать от действительно важных вещей. Этот день стоит посвятить тому, что вы любите.
Ваша карта на 30 августа - "Десятка Пентаклей". Готовьтесь к хорошим новостям, вы можете получить щедрый подарок. Судьба решила наградить вас за все труды и старания.
Вам выпала карта "Четверка Мечей". В пятницу вы сможете генерировать невероятные идеи, важно лишь их записывать. Постарайтесь запомнить все, что придет вам на ум.
Ваша карта на пятницу - "Рыцарь Мечей". Вы сможете исполнить свою мечту, уже в этот день вы получите шанс на счастье. Важно лишь помнить о том, что для большого успеха стоит приложить большие усилия.
Вам выпала карта "Король Пентаклей". Желание помочь друзьям может вас сильно увлечь. Помните о том, что во всем важна мера. Порой стоит сбавить обороты.
Ваша карта на 29 августа "Король Жезлов". Вас ждет серьезный день. Вы сможете многого добиться, если проявите свои лидерские качества. Готовьтесь к грандиозным событиям.
Вам выпала карта "Восьмерка Пентаклей". Не стоит противиться урокам, которые для вас приготовила судьба. Вам нужно многому научиться и понять, что вы не всегда правы.
Ваша карта на пятницу - "Девятка Кубков". Уже в этот день вы получите ответ на очень важный вопрос. Вы сможете приблизиться к желаемому и наконец-то понять, что делать дальше.
Вам выпала карта "Умеренность". А это значит, что вам нужно набраться терпения. Сдерживайте эмоции и не ведитесь на провокации, кто-то пытается вас подставить.
Вам выпала карта "Шестерка Жезлов". Не зацикливайтесь на неудачах. "Черная полоса" вскоре закончится, вы еще сможете насладиться жизнью. Все будет хорошо, уже очень скоро.
Ваша карта на пятницу - "Семерка Мечей". Не торопитесь о себе рассказывать, особенно малознакомым людям. Кое-что все же стоит оставить в секрете.
Ваша карта на 29 августа - "Двойка Жезлов". Не торопитесь отказываться от дела, которое не принесло вам успех. Скорее всего, вам нужно найти причину, вы сможете все исправить.
К слову, ранее появился Таро-гороскоп на всю неделю.
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