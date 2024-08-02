Таро-гороскоп на 3 августа: Львы получат шанс на счастье, а у Весов исполнится мечта

Овен

Вам выпала карта "Отшельник". А это значит, что в субботу вам стоит посвятить время своим хобби. Отдохните и найдите то, что поможет вам отвлечься от рутины и суеты.

Телец

Ваша карта на 3 августа - "Правосудие". Не все люди поступают справедливо. Кто-то может вас обидеть, однако не стоит мечтать о возмездии. Вселенная накажет всех виновных.

Близнецы

Вам выпала карта "Суд". Не слушайте чужие советы. Вам стоит принимать решения осознанно и ответственно. Не пытайтесь переложить этот груз на кого-то другого.

Рак

Ваша карта на субботу - "Сила". Попробуйте что-то новое. Перемены и авантюры пойдут вам на пользу. Отбросьте страхи и соглашайтесь, если вам предложат приключения.

Лев

Вам выпала карта "Колесо Фортуны". В этот день вам повезет. Вы наконец-то узнаете, в чем ваша сила, воспользуйтесь этим шансом и вы точно не пожалеете.

Дева

Ваша карта на 3 августа - "Дьявол". Боритесь с соблазнами. Если вы не сумеете себя контролировать, то можете сильно ошибиться. Искушения приведут вас к фатальной ошибке.

Весы

Вам выпала карта "Солнце". Все плохое останется в прошлом. В этот день вы услышите хорошие новости и сможете воплотить в жизнь свою мечту.

Скорпион

Вам выпала карта "Император". Боритесь за то, чем дорожите. Приложите максимум усилий, не сдавайтесь. В субботу вам придется показать зубы всем, кто попытается лишить вас чего-то важного.

Стрелец

Ваша карта на 3 августа - "Повешенный". Придется немного потерпеть. Вам нужно замедлиться и постараться не торопить события. Возьмите выходной и не занимайтесь важными делами.

Козерог

Вам выпала карта "Влюбленные". Не стоит делать выводы и сжигать мосты, если вы не знаете всей правды. Скорее всего, вы многое потеряете, если позволите эмоциям руководить вашими поступками.

Водолей

Ваша карта на "Дурак". Вы получите возможность исправить все свои ошибки. Не бойтесь признать неправоту, вы сможете избавиться от проблем и навсегда забыть о прошлом, которое мешало вам двигаться вперед.

Рыбы

Вам выпала карта "Верховная Жрица". В этот день вам пригодится ваше умение ловко маневрировать и подстраиваться под любые ситуации. Вы сможете решить все важные вопросы и найти компромисс, если не дадите волю эмоциям.