Таро-гороскоп на 27 июня: Стрельцов осчастливит чудо, а Раки раскроют огромный секрет

Овен

Вам выпала карта "Королева Жезлов". Вы можете многое дать людям, однако едва ли у вас получится добиться желаемого, если будете постоянно отвлекаться на чужие проблемы. В какой-то момент стоит побыть эгоистом.

Телец

Вам выпала карта "Четверка Жезлов". Если в вашей жизни мало гармонии, это приведет к проблемам. Скорее всего, в четверг вы начнете понимать, что пришло время все изменить, пока еще не стало поздно.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Жезлов". В этот день на вас будут давить обстоятельства и люди, которые попытаются вынудить вас "прогнуться". Без конфликтов не обойдется, отстаивайте свои интересы.

Рак

Ваша карта на 27 июня - "Паж Мечей". Интуиция поможет вам раскрыть очень большой секрет. Едва ли вы догадываетесь, какие сюрпризы готовит для вас этот день.

Лев

Вам выпала карта "Умеренность". И ее название буквально предопределяет то, как вы должны провести четверг. Не поддавайтесь соблазнам и постарайтесь не совершить ошибку.

Дева

Ваша карта на 27 июня - "Пятерка Кубков". Будьте готовы к непростому решению, к которому вам нужно прийти в этот день. Не бойтесь, вы сможете со всем справиться.

Весы

Вам выпала карта "Император". Не теряйте мотивацию, вы уже скоро получите ответы на все свои вопросы. И они вас приятно удивят.

Скорпион

Вам выпала карта "Паж Жезлов". Вас ждет хорошая новость. Однако вместе с ней вы получите и жизненный урок, который точно нужно усвоить.

Стрелец

Вам выпала карта "Солнце". День будет наполнен счастьем и радостью. Удача решила подбросить вам невероятный шанс. Обязательно им воспользуйтесь, ведь чудеса вас осчастливят.

Козерог

Ваша карта "Маг". Проявите находчивость и не растеряйтесь, если столкнетесь с чем-то непредвиденным. Вам ничего не грозит, однако вы рискуете пострадать из-за своей же паники.

Водолей

Вам выпала карта "Отшельник". Вы нуждаетесь в поддержке, однако почему-то боитесь в этом признаться. Попросите о помощи, друзья не оставят вас в беде.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Влюбленные". Восстановить связь с вашей второй половинкой поможет, как бы странно это не звучало, дистанция. Позвольте себе заниматься любимыми делами и не "поглощайте" партнера своей заботой.