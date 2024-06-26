В жизни трех знаков Зодиака назревают кардинальные перемены. У кого начнется "белая полоса"
В жизни трех знаков Зодиака начались перемены, хотя они еще об этом даже не догадываются. 25 июня 2024 года Луна взошла в знак Водолея, а в квадрате с Ураном это принесет куда больше счастливых новостей.
У каких знаков Зодиака начинается "белая полоса", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Водолей
В вашей жизни начнутся по-настоящему счастливые перемены. Планеты и звезды решили освободить от всех проблем, больше ничего не будет тянуть вас вниз. Расправляйте крылья и не бойтесь неудач.
Позвольте себе осознать тот факт, что вы достойны лучшего и большего. Как только вы начнете мыслить позитивно, удача вам улыбнется. Поэтому гоните весь негатив прочь.
Овен
В вашей жизни начинается период изобилия и радости. В какой-то момент вам даже покажется, что этот праздник может быть незаслуженным. Однако это не так, не стоит принижать свои заслуги.
Дайте волю эмоциям и чувствам. Пришло время не думать о проблемах. Ваши мысли займут более важные вещи, такие как романтика, страсть и чудесные отношения.
Стрелец
Все уроки от Вселенной, которые могли показаться вам слишком жестокими, теперь приведут к тому, что вы наконец-то получите желаемое. Используйте свой опыт и не повторяйте старые ошибки.
Вскоре вы начнете замечать, что вокруг вас появляются хорошие люди, а события становятся чудесными и счастливыми. Отдайтесь этой волне позитивных перемен, пусть она накроет вас с головой.
К слову, ранее уже появился Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 июня.
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