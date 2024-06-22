Таро-гороскоп на 23 июня: Овны получат награду, а Весы останутся с пустым кошельком

Кому ежедневный Таро-гороскоп сулит удачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Звезда". Позвольте Вселенной наградить вас за страдания в прошлом. Этот день будет наполнен счастьем.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Смерть". Страх перемен не дает вам впустить в свою жизнь настоящие чудеса. Исправьте эту ситуацию, иначе вскоре судьба от вас отвернется.

Близнецы

Вам выпала карта "Десятка Жезлов". А это значит, что в воскресенье вам точно стоит отдохнуть. Не нужно перегружать себя работой, усталость долго копится, с ней нужно бороться.

Рак

Ваша карта на 23 июня - "Дурак". Не стоит торопить события, вы могли слишком увлечься погоней за счастьем. Не бойтесь, вы не упустите свой шанс, если немного сбавите темп.

Лев

Вам выпала карта "Двойка Жезлов". В вашей жизни наступает период романтики и спокойствия. Отдайтесь любви и не думайте о чем-то другом.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Рыцарь Пентаклей". Доверьтесь своему внутреннему голосу. Порой стоит прислушиваться к интуиции, а не к советам окружающих.

Весы

Вам выпала карта "Десятка Пентаклей". Возможны проблемы с деньгами. Лишние траты сильно ударят по вашему кошельку, а потому постарайтесь экономить.

Скорпион

Вам выпала карта "Десятка Мечей". Обратите внимание на своих друзей. Близкому человеку понадобятся ваши помощь и поддержка, не оставьте его в беде.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Солнце". А это значит, что вам стоит научиться видеть позитив. Не стоит тонуть в пучине грусти, ведь на то не совершенно никаких причин.

Козерог

Ваша карта на 23 июня - "Тройка Пентаклей". В воскресенье вы сможете насладиться плодами своих трудов. И если вы хорошо потрудились, то этот день вас только порадует.

Водолей

Вам выпала карта "Шестерка Кубков". Скорее всего, вас одолеют воспоминания. Однако не стоит бояться прошлого, в нем вы можете найти ответ на важный вопрос.

Рыбы

Вам выпала карта "Туз Кубков". Вас посетит вдохновение, которое поможет многого добиться. Не бойтесь своих амбиций и действуйте.