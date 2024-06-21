Таро-гороскоп на 22 июня: Стрельцов ждет громкий скандал, а Водолеев - отличная новость

В субботу, 22 июня, многим знакам Зодиака придется решиться на перемены. И отпускать прошлое будет непросто. Но есть и те, кому этот день принесет лишь радость.
Кому ежедневный Таро-гороскоп сулит удачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала перевернутая карта "Колесо Фортуны". В субботу вам стоит осознать, что ничто не стоит на месте. И вам тоже нужно расти и развиваться, начните двигаться вперед до "толчка" свыше.
Вам выпала карта "Умеренность". Наберитесь терпения. Не стоит взваливать на себя слишком много дел, ведь добиться всего и сразу все равно не сможете. Дайте себе отдохнуть, это важно.
Вам выпал "Рыцарь Кубков". А это значит, что в субботу вы сможете добавить в свою личную жизнь как можно больше ярких красок. Проявляйте инициативу и не бойтесь делиться эмоциями.
Ваша карта на 22 июня - "Восьмерка Мечей". Если вы понимаете, что не можете справиться со всеми делами, просто откажитесь от задач, которые не так важны. Умейте признавать слабость, это нормально.
Вам выпала карта "Семерка Мечей". В этот день вам стоит прислушаться к своему сердцу. Возможно, вы давно искали ответ на вопрос, который решается куда проще, чем вы думали.
Вам выпала карта "Паж Мечей". Откажитесь от импульсивных поступков. В субботу вам стоит проявить максимальную осторожность и даже дипломатичность, конфликты вам точно не нужны.
Вам выпала перевернутая карта "Десятка Мечей". А это значит, что вам придется попрощаться с прошлым и начать новую главу своей жизни. Скорее всего, вы не будете к этому готовы.
Вам выпала карта "Двойка Кубков". Не позволяйте себе увязнуть в неприятностях из-за неосторожности. Кто-то попытается узнать то, что вы так долго скрывали.
Ваша карта на 22 июля - "Правосудие". В этот день вы можете поссориться с человеком, который попытается навязывать вам свои интересы. И если вы готовы дать отпор, то не бойтесь скандалов.
Вам выпала карта "Король Пентаклей". Вас ждет интересное знакомство, которое может стать началом чего-то интересного и даже романтического. Готовьтесь к приключениям.
Вам выпала карта "Солнце". А это значит, что в субботу вы услышите отличную новость, которая поднимет вам настроения. Чудеса случаются с теми, кто в них верит, помните об этом.
Вам выпала карта "Паж Кубков". Скорее всего, этот день вас не порадует. Вы можете огорчиться из-за проблем. И только вы сможете с ними справиться.
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