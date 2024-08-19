Таро-гороскоп на 20 августа: у Скорпионов начнется "белая полоса", а Девы получат хорошие новости

Овен

Вам выпала карта "Десятка Пентаклей". Не забывайте думать о будущем, вам стоит начать инвестировать в свой успех. Кроме этого, решитесь на непростой разговор с вашей второй половинкой.

Телец

Ваша карта на 20 августа - "Суд". Этот день наполнится счастьем, если вы начнете о себе заботиться. Вам нужно поставить себя на первое место и сделать то, о чем вы так давно мечтали.

Близнецы

Вам выпала карта "Влюбленные". Вы сможете встретить свою вторую половинку. Если же вы уже нашли того, кому готовы подарить свою любовь, устройте романтический вечер. Проявите инициативу.

Рак

Ваша карта на вторник - "Рыцарь Жезлов". Не стоит торопить события, вам нужна пауза. Вы не обязаны отвечать на все звонки и тратить личное время на дела, которые кажутся неинтересными или же сложными. Все это подождет.

Лев

Вам выпала карта "Девятка Пентаклей". Обращайте внимание на детали, которые раньше вы часто упускали из виду. Все эти мелочи очень важны, в этот день вы найдете ответ на вопрос, который долго не давал покоя.

Дева

Ваша карта на 20 августа - "Солнце". Настройтесь на волну позитива и перемен. Если вы впустите в свою жизнь радость, то она подарит вам немало крутых и очень хороших новостей.

Весы

Вам выпала карта "Колесница". Продолжайте верить в чудо, не отказывайтесь от своих желаний ради чьих-то интересов. Вам стоит расставить границы и научиться не опускать руки раньше времени.

Скорпион

Ваша карта на вторник - "Туз Кубков". Даже если вам кажется, что уже ничего нельзя изменить и исправить, это не так. Трудным временам пришел конец, начинайте все с чистого листа, без проблем и грусти.

Стрелец

Вам выпала карта "Туз Мечей". Ваши успехи могут стать поводом для зависти и даже злости. Кто-то не будет рад тому, что вы наконец-то добились высот. Однако вам не стоит обращать на это внимание, вычеркните из жизни людей, которые не рады вашим победам.

Козерог

Ваша карта на вторник - "Пятерка Жезлов". Не бойтесь конкуренции, как на работе, так и в личной жизни. Вы сможете обойти всех, кто пытается вам насолить. Будьте смелее и отбросьте страхи.

Водолей

Вам выпала карта "Отшельник". Вам нужно залечь на дно. Откажитесь от важных событий и встреч, проведите время дома, в кругу семьи или рядом с теми, кому вы доверяете.

Рыбы

Ваша карта на 20 августа - "Королева Кубков". Подарите радость тем, кто нуждается в поддержке. Этот день стоит посвятить добрым поступкам и искренним разговорам.