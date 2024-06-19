Таро-гороскоп на 20 июня: над Близнецами нависла угроза, а Тельцов ждет прорыв

Овен

Вам выпала карта "Солнце". В четверг вы сможете многого добиться, решитесь на глобальные перемены. Станьте кузнецом собственного счастья и полагайтесь исключительно на свои силы.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Четверка Кубков". Этот день может надолго вам запомниться, ведь вы совершите невероятный прорыв. Однако этого не случится, если вы будете сомневаться в своих силах.

Близнецы

Ваша карта на 20 июня - "Девятка Пентаклей". Будьте предельно осторожными. Обдумывайте каждый шаг и каждое слово, предусмотрительность лишней не будет. Над вами нависла серьезная угроза.

Рак

Вам выпала карта "Тройка Жезлов". А это значит, что в четверг вы можете исследовать новые горизонты. Не бойтесь неизвестности, она подарит вам массу крутых приключений.

Лев

Ваша карта на 20 июня - "Двойка Мечей". В этот день вы можете оказаться на распутье. И не ошибиться будет непросто, постарайтесь прислушиваться к советам близких.

Дева

Вам выпала карта "Пятерка Мечей". Назревают серьезные конфликты. И скандал может привести к тому, что из вашей жизни "испарится" человек, которого вы считали близким другом.

Весы

Вам выпала карта "Восьмерка Жезлов". Пришло время отдохнуть, вам нужно остановиться и дать себе возможность восстановиться. Устройте себе детокс, все дела и проблемы пусть обойдут вас стороной.

Скорпион

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Пентаклей". Помните о законе бумеранга, все плохое и все хорошее обязательно вернется. А потому не делайте того, о чем потом можете сильно пожалеть.

Стрелец

Вам выпала карта "Отшельник". Не позволяйте людям вторгаться в ваше личное пространство, особенно если против этого. Обозначьте границы и не бойтесь осадить наглецов.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Тройка Мечей". Пришло время полосы неудач. И только вам решать, как перенести все испытания. Вы можете сдаться, но можете и побороться, шансы на победу точно есть.

Водолей

Вам выпала карта "Семерка Мечей". Вас ждут романтические приключения, поверьте в себя и не бойтесь делать первые шаги. Вам ответят взаимностью, важно лишь осмелиться на признание.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Рыцарь Жезлов". Не торопитесь с решениями. Думайте до того, как начнете действовать. Это поможет вам добиться успеха.