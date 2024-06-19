Таро-гороскоп на 20 июня: над Близнецами нависла угроза, а Тельцов ждет прорыв

В четверг, 20 июня, представители некоторых знаков Зодиака вспомнят о законе бумеранга. Кому-то очень повезет, а кому-то придется сделать очень непростой выбор.
Что сулит ежедневный Таро-гороскоп для других знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Солнце". В четверг вы сможете многого добиться, решитесь на глобальные перемены. Станьте кузнецом собственного счастья и полагайтесь исключительно на свои силы.
Вам выпала перевернутая карта "Четверка Кубков". Этот день может надолго вам запомниться, ведь вы совершите невероятный прорыв. Однако этого не случится, если вы будете сомневаться в своих силах.
Ваша карта на 20 июня - "Девятка Пентаклей". Будьте предельно осторожными. Обдумывайте каждый шаг и каждое слово, предусмотрительность лишней не будет. Над вами нависла серьезная угроза.
Вам выпала карта "Тройка Жезлов". А это значит, что в четверг вы можете исследовать новые горизонты. Не бойтесь неизвестности, она подарит вам массу крутых приключений.
Ваша карта на 20 июня - "Двойка Мечей". В этот день вы можете оказаться на распутье. И не ошибиться будет непросто, постарайтесь прислушиваться к советам близких.
Вам выпала карта "Пятерка Мечей". Назревают серьезные конфликты. И скандал может привести к тому, что из вашей жизни "испарится" человек, которого вы считали близким другом.
Вам выпала карта "Восьмерка Жезлов". Пришло время отдохнуть, вам нужно остановиться и дать себе возможность восстановиться. Устройте себе детокс, все дела и проблемы пусть обойдут вас стороной.
Вам выпала перевернутая карта "Семерка Пентаклей". Помните о законе бумеранга, все плохое и все хорошее обязательно вернется. А потому не делайте того, о чем потом можете сильно пожалеть.
Вам выпала карта "Отшельник". Не позволяйте людям вторгаться в ваше личное пространство, особенно если против этого. Обозначьте границы и не бойтесь осадить наглецов.
Вам выпала перевернутая карта "Тройка Мечей". Пришло время полосы неудач. И только вам решать, как перенести все испытания. Вы можете сдаться, но можете и побороться, шансы на победу точно есть.
Вам выпала карта "Семерка Мечей". Вас ждут романтические приключения, поверьте в себя и не бойтесь делать первые шаги. Вам ответят взаимностью, важно лишь осмелиться на признание.
Вам выпала перевернутая карта "Рыцарь Жезлов". Не торопитесь с решениями. Думайте до того, как начнете действовать. Это поможет вам добиться успеха.
К слову, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака фантастически повезет до конца недели.
Помимо этого, недавно появился Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.