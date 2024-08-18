Таро-гороскоп на 19 августа: Близнецов настигнут неудачи, а Стрельцы найдут повод для радости

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Луна". Преодолевайте свои страхи и не позволяйте тревожным мыслям все испортить. Вы на правильном пути, отбросьте опасения.

Телец

Ваша карта на 19 августа "Двойка Жезлов". Стройте планы и не думайте о том, что вы не сможете добиться успеха. День будет удачным, настраивайтесь на грандиозные свершения.

Близнецы

Вам выпала карта "Четверка Жезлов". На вашем пути появятся препятствия, однако вам не стоит останавливаться. Даже если кто-то будет вас "тормозить", не поддавайтесь провокациям.

Рак

Ваша карта на понедельник - "Девятка Жезлов". Позвольте себе сбежать ото всех. Не заставляйте себя делать то, что вам не нравится. Устройте спонтанный выходной и проведите время с близкими.

Лев

Вам выпала карта "Десятка Кубков". Пора сменить обстановку и заняться по-настоящему интересными делами. Вам стоит задуматься о своей личной жизни, не отталкивайте тех, кто хочет подарить вам счастье.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Суд". Вам стоит снять розовые очки. Вокруг вас плетут интриги, это мешает вам правильно оценивать ситуацию.

Весы

Ваша карта на понедельник - "Король Жезлов". В этот день вам придется действовать вслепую, это может привести к ошибкам. Однако они неизбежны, потому постарайтесь с этим смириться.

Скорпион

Ваша карта на 19 августа - "Туз Кубков". Думайте лишь о себе, не позволяйте окружающим пользоваться вашей добротой. Это непросто, однако вам нужно поставить себя на первое место.

Стрелец

Вам выпала карта "Королева Мечей". Вас ждет день веселья и радостей, больших и маленьких. Кроме этого, вы сможете найти новых друзей.

Козерог

Ваша карта на понедельник - "Влюбленные". Не позволяйте романтическим отношениям поглотить вас полностью. Во всем важен баланс, уделяйте время всем сферам своей жизни.

Водолей

Вам выпала карта "Девятка Пентаклей". Вы сможете многое узнать, однако не вся информация вам понравится. Сделайте правильные выводы и составьте новый план.

Рыбы

Ваша карта на 19 августа - "Четверка Пентаклей". Проявите осторожность, не стоит доверять малознакомым персонам. Прислушивайтесь к советам тех, кто всегда рядом с вами.