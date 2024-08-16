Таро-гороскоп на 17 августа: Тельцы вляпаются в скандал, а Овны найдут свою удачу

В субботу, 17 августа, Рыбам не стоит спорить, а Тельцам лучше воздержаться от сплетен. Однако Овнам очень повезет.

Что сулит Таро-гороскоп на субботу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Мир". Удача уже рядом с вами, дождитесь ее. В этот день вы сможете получить желаемое и насладиться плодами своего труда.

Телец

Ваша карта на 17 августа - "Пятерка Жезлов". Вас ждет непростой день. Вы можете сильно пострадать из-за сплетен. Ложь и интриги втянут вас в скандал, в котором сильно пострадает ваша репутация.

Близнецы

Вам выпала карта "Король Жезлов". Вы сможете очень быстро и без особого труда решить все проблемы. Ловите птицу счастья за хвост и добивайтесь высот, вы со всем справитесь.

Рак

Ваша карта на субботу - "Королева Жезлов". Вас посетит вдохновение, которое поможет вам начать что-то грандиозное. Начинайте верить в свои силы и не сомневаться в том, что вы достойны лучшего.

Лев

Вам выпала карта "Десятка Мечей". А это значит, что вам придется отказаться от чего важного. Если вы не можете справиться с чем-то сложным, пришло время отпустить ситуацию.

Дева

Ваша карта на 17 августа - "Восьмерка Мечей". Вам покажется, что кто-то загнал вас в ловушку. Однако не спешите опускать руки, выход есть всегда. У вас есть все шансы исправить ситуацию.

Весы

Вам выпала карта "Восьмерка Кубков". Дайте себе немного отдохнуть. Вокруг вас слишком много эмоций, которые мешают вам правильно поступить.

Скорпион

Ваша карта на субботу - "Башня". Вы потеряете контроль над всеми сферами своей жизни. Все может пойти наперекосяк, важно лишь сохранять спокойствие.

Стрелец

Вам выпала карта "Двойка Жезлов". Вы можете встретить нового друга или даже свою будущую вторую половинку. Не проводите этот день в одиночестве, вам стоит найти себе компанию.

Козерог

Ваша карта на 17 августа - "Паж Кубков". Доверьтесь своим чувствам. Страсть может вам помочь, беритесь за сложные задачи и не бойтесь непростых вызовов.

Водолей

Вам выпала карта "Туз Жезлов". Каждый поступок имеет свое значение. И в этот день вы поймете, почему так важно делать добрые дела. Не жалейте сил и энергии для тех, кому нужна поддержка.

Рыбы

Ваша карта на эту субботу - "Король Мечей". Не спорьте с теми, кто будет пытаться вас спровоцировать. Держите себя в руках, это очень важно.